Americans 1 - Rocket 3

Laval a son nouveau chouchou

(Laval) Le succès de l’organisation du Canadien de Montréal s’est souvent appuyé sur le brio de ses gardiens de but. Plante, Dryden, Roy et Price. Tous aussi talentueux que populaires. À Laval, le Rocket a sa nouvelle étoile, et elle s’appelle Cayden Primeau.