L’attaquant des Ducks d’Anaheim Trevor Zegras, le défenseur des Red Wings de Detoit Moritz Seider et l’attaquant des Maple Leafs de Toronto Michael Bunting sont les finalistes pour l’obtention du trophée Calder, a annoncé la LNH mercredi.

La Presse Canadienne

Le trophée Calder est remis annuellement « au joueur qui a su démontrer des qualités exceptionnelles durant sa première saison en tant que joueur de la LNH ».

Zegras, qui s’est signalé à plusieurs reprises cet hiver notamment avec son but de style « Michigan » contre le gardien du Canadien de Montréal Samuel Montembeault, a terminé au deuxième rang des marqueurs chez les recrues de la LNH avec 23 buts et 38 mentions d’assistance. Zegras a cependant dominé sa cohorte avec 19 matchs de plus d’un point, et avec 19 filets en supériorité numérique.

PHOTO RAJ MEHTA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Moritz Seider, défenseur des Red Wings de Detroit

De son côté, Seider a inscrit sept buts et récolté 43 mentions d’aide, lui permettant de dominer les marqueurs chez les défenseurs recrues cette saison dans la LNH. De plus, il a pris part aux 82 matchs des Red Wings, et il a dominé les défenseurs recrues au chapitre du temps de jeu (1889 : 22) et du temps de jeu moyen par match (23 : 02).

PHOTO NICK TURCHIARO, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Michael Bunting, attaquant des Maple Leafs de Toronto

Enfin, Bunting a dominé les recrues de la LNH avec 23 buts et 40 passes, un rendement qui lui a permis de se hisser au troisième rang de l’histoire des marqueurs chez les recrues des Leafs derrière Auston Matthews (2016-17) et Peter Ihnacak (1982-83).

De plus, il pourrait devenir le 11e joueur de l’histoire de la concession torontoise à s’adjuger le trophée Calder, et le deuxième seulement depuis 1967-68, après Matthews en 2016-17.

À 26 ans, Bunting est également l’une des recrues les plus âgées du circuit Bettman. Les Coyotes de l’Arizona ont sélectionné Bunting au quatrième tour, 114e au total, du repêchage de 2014, et il a accepté l’offre de contrat des Leafs en juillet dernier.