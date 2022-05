(Tampa) Steven Stamkos, le capitaine du Lightning de Tampa Bay, a finalement réussi à produire pour son club. Les Maple Leafs de Toronto continuent d’attendre que leur meneur fasse de même.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

John Tavares a été blanchi à cinq contre cinq depuis le début de la série de premier tour entre la formation torontoise et les champions en titre de la Coupe Stanley.

Les deux clubs sont à égalité 2-2 à la suite de la convaincante victoire de 7-3 du Lightning, dimanche soir au Amalie Arena.

Si l’on exclut le match d’ouverture de la série de première ronde contre le Canadien de Montréal l’an dernier, lors duquel il avait été victime d’une sévère blessure qui lui avait fait manquer tous les autres duels, Tavares n’a inscrit qu’un seul but à ses sept dernières sorties éliminatoires.

Au fil des quatre premières rencontres face au Lightning, le vétéran de 31 ans a été limité à deux mentions d’aide — une en supériorité numérique et l’autre dans une situation où les deux clubs jouaient à quatre contre quatre, dimanche, alors que le match était hors de portée des Maple Leafs.

« Je n’ai pas été capable de produire à l’attaque comme j’aimerais le faire », a déclaré Tavares dans la foulée du cinglant revers de dimanche. « J’aimerais créer davantage. »

Le joueur de centre des Maple Leafs a accompli le travail que l’on attend de lui dans le cercle des mises en jeu — il a gagné 10 mises en jeu sur 11 dimanche — et a été actif dans la zone du Lightning une fois que les Maple Leafs s’y sont établis et ont fait circuler la rondelle.

Mais un problème qui a pris naissance pendant la saison régulière se poursuit depuis le début des séries éliminatoires. Tavares a complété le calendrier régulier au sixième rang chez les Maple Leafs avec 39 points à forces égales (15 buts, 24 aides) en 2021-2022.

Et alors que Auston Matthews et Mitch Marner ont été tenus en échec à cinq contre cinq lors des troisième et quatrième matchs, l’incapacité du capitaine des Maple Leafs à imposer sa volonté en a été amplifiée.

« Il travaille, il essaie », a déclaré l’entraîneur-chef des Maple Leafs, Sheldon Keefe. « Cette série est difficile. »

C’est certainement le cas. Mais c’est aussi une série sans rythme d’un match à l’autre.

Les deux clubs ont gagné en alternance et la formation qui a brisé l’égalité de 0-0 a éventuellement réussi à se bâtir un coussin d’au moins trois buts en route vers la victoire.

Les Maple Leafs, qui seront les hôtes du cinquième match mardi, ont géré avec succès les moments d’adversité durant la saison. Toutefois, l’équipe de la Ville Reine continue de traîner un récent passé d’échecs en matchs éliminatoires, elle qui n’a pas atteint la deuxième ronde des séries depuis 2004.

« Nous croyons en notre équipe, tout simplement », a répondu Keefe lorsqu’il s’est fait demander pourquoi il est sûr de voir les Maple Leafs rebondir.

« Nous croyons en notre équipe pendant toutes les séries, pendant toute la saison. Nous avons bien joué contre (Tampa Bay). Nous avons réagi la dernière fois après une défaite. C’est ce genre de série. Nous retournons à domicile. Nous savons que nous devons être meilleurs et nous le serons. »