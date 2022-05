La saison de Jordan Harris n’est pas encore tout à fait terminée. Le défenseur du Canadien représentera les États-Unis au Championnat du monde qui s’amorcera la semaine prochaine en Finlande.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Harris avait été pressenti par la formation américaine en vue des récents Jeux olympiques de Pékin, mais n’avait pas été retenu. Il aura cette fois sa chance de se démarquer de nouveau sur la scène internationale, lui qui avait pris part au Mondial junior en 2020.

Après avoir conclu sa carrière universitaire à Northeastern, il s’est joint au Canadien au printemps. Il a disputé 10 matchs à Montréal, récoltant un but.

Sur l’équipe nationale, il côtoiera un autre espoir du Canadien. Sean Farrell, attaquant qui s’aligne avec l’Université Harvard, mais dont les droits appartiennent au CH, a lui aussi accepté l’invitation qui lui a été faite. Il a d’ailleurs représenté son pays à Pékin.

Les anciens du Tricolore Alex Galchenyuk et Riley Barber y seront eux aussi, tout comme le Québécois Thomas Bordeleau, qui possède la citoyenneté américaine.

Le gardien Alex Nedeljkovic, les défenseurs Seth Jones et Nate Schmidt ainsi que les attaquants Adam Gaudette et Austin Watson sont parmi les noms les plus connus de la formation de 24 joueurs dévoilée jeudi matin.