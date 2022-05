Coup d’œil sur les duels du premier tour des séries

Mathias Brunet La Presse

L’Avalanche doit gagner

La pression est forte au Colorado. Après avoir terminé au premier rang du classement général l’an dernier et au troisième rang en 2020, l’Avalanche n’a toujours pas franchi la deuxième ronde. On a senti beaucoup de tension à l’interne l’été dernier à la suite de l’élimination de l’équipe en six matchs aux mains des Golden Knights de Vegas.

La direction de l’équipe a attribué le problème au manque de robustesse et de fougue. Ainsi, le DG Joe Sakic a sacrifié l’un de ses bons espoirs en défense, Justin Barron, et un choix de deuxième tour pour acquérir Artturi Lehkonen, et un autre espoir en défense, Drew Helleson, et un second choix de deuxième tour, pour obtenir le robuste défenseur Josh Manson.

On a aussi échangé Tyson Jost, 24 ans, repêché au premier tour en 2016, pour un autre centre un peu plus vieux, et nettement plus costaud, Nico Sturm.

Les Predators, eux, n’ont rien à perdre. On se demandait même à un certain moment au cours de l’hiver s’ils n’allaient pas échanger leur éventuel joueur autonome sans compensation Filip Forsberg.

En revanche, l’incertitude règne dans leur camp puisqu’on ne sait toujours pas si leur gardien de confiance, le dauphin de Pekka Rinne, Juuse Saros, recouvrera la santé à temps. S’il n’est pas en mesure de jouer, on s’en remettra au très ordinaire Dave Rittich. Rien de très rassurant contre les canons de l’Avalanche…

Joueurs à suivre

PHOTO CHRISTOPHER HANEWINCKEL, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Roman Josi

Colorado : Nathan MacKinnon est le capitaine de l’Avalanche et son porte-étendard. Il voudra établir sa légende en remportant sa première Coupe.

Nashville : Roman Josi devrait sans doute coiffer son principal rival dans la course au trophée Norris, et opposant en première ronde, Cale Makar, en vertu de son extraordinaire production de 96 points.

Joueurs sous le radar

Colorado : On parle beaucoup de Cale Makar, mais beaucoup moins de Devon Toews et de ses 57 points en 66 matchs, acquis des Islanders pour deux choix de deuxième tour.

Nashville : Après avoir été libéré en prévision du repêchage de l’élargissement des cadres, Matt Duchene vient, à 31 ans, de connaître sa meilleure saison en carrière avec 86 points, dont 43 buts, en seulement 78 matchs…

Ne pas sous-estimer les Stars

PHOTO LM OTERO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Joe Pavelski, des Stars de Dallas

On ne donnait pas cher de la peau des Flames pendant l’hiver après leur saison difficile et le peu d’impact du nouvel entraîneur Darryl Sutter sur ses troupes à son arrivée en pleine saison. Mais le bon vieux Sutter a bien préparé le camp d’entraînement et ce coach défensif de réputation a relancé de façon spectaculaire Johnny Gaudreau et Matthew Tkachuk, tous deux forts d’une saison de plus de 100 points pour la première fois de leur carrière.

Gaudreau, cependant, sera jugé pour ses performances en séries. Il a amassé 609 points en 602 matchs en saison, mais il en compte seulement 19 en 30 rencontres de séries. Tkachuk n’est guère mieux avec 5 points en 15 rencontres de séries.

Dallas s’est qualifié in extremis pour les séries, devant Vegas. Les Stars ont raté le tournoi l’an dernier après avoir atteint la finale en 2020.

Mais si Jakob Markstrom demeure une valeur sûre devant le filet des Flames, les Stars s’en remettent à un jeune gardien de 23 ans, Jake Oettinger. Mais on a souvent vu de jeunes gardiens sans pression provoquer des surprises en séries. Les Stars comptent encore sur les vétérans Pavelski, Seguin, Benn et Suter, mais les jeunes Jason Roberston, Roope Hintz, Denis Gurianov et Miro Heiskanen sont devenus des incontournables.

Malgré sa brillante saison, et 13 points de plus que les Stars au classement, Calgary n’aura pas un adversaire facile dans les pattes.

Joueurs à suivre

PHOTO CRAIG LASSIG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Johnny Gaudreau, des Flames de Calgary

Calgary : Johnny Gaudreau deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la saison. Une nouvelle contre-performance en séries pourrait faire réfléchir ses patrons sur son avenir à Calgary.

Dallas : Joe Pavelski ne vieillit pas. À 37 ans, il vient de connaître une saison de 81 points, son plus haut total en carrière.

Joueurs sous le radar

Calgary : Rasmus Andersson est sans doute le défenseur numéro un le plus méconnu de la Ligue. Il a amassé 50 points et joue presque 23 minutes par match.

Dallas : Choix de deuxième tour en 2017, Jason Robertson a marqué 41 buts cette saison. Le saviez-vous ?

Une attaque formidable

PHOTO SAM NAVARRO, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Aleksander Barkov, des Panthers de la Floride

Les Capitals de Washington ont commencé en lion, mais leur fin de saison a été plus difficile. Ils ont perdu cinq de leurs six derniers matchs et on ne sait pas si Alex Ovechkin sera en bonne santé à temps pour les séries. Sans Ovechkin, le meilleur centre de l’équipe, Evgeny Kuznetsov, a obtenu seulement un point à ses cinq derniers matchs.

Les Capitals et leur duo de gardiens Vitek Vanecek et Ilya Samsonov, loin de se situer parmi l’élite de la LNH, affronteront non seulement le meilleur club en saison, mais aussi une attaque formidable, la première à avoir maintenu une moyenne de quatre buts et plus par match depuis l’instauration du plafond salarial.

Les Panthers ont quatre marqueurs de 30 buts ou plus, Huberdeau, Barkov, Reinhart et Duclair, et un cinquième, Reinhart, à 28 buts. Mais les Panthers et leur duo de gardiens constitué de Sergei Bobrovksy et du jeune Spencer Knight sont ordinaires en défense, en infériorité numérique en particulier.

Malgré les apparences, Washington se situe au 23e rang en supériorité numérique avec un taux de succès de 18 %. L’absence d’Ovechkin ne les aiderait pas à ce chapitre.

Les Capitals n’ont pas franchi la première ronde depuis 2018 et leur noyau ne rajeunit pas. Une élimination nette pourrait signifier un tournant dans leur histoire récente.

Joueurs à suivre

PHOTO BRAD MILLS, ARCHIVES USA TODAY SPORTS John Carlson, des Capitals de Washington

Washington : Dans l’ombre de plusieurs prodigieux défenseurs, John Carlson vient de connaître une saison de 71 points et il est employé dans toutes les situations.

Floride : Jonathan Huberdeau est le meilleur compteur à 115 points, mais Aleksander Barkov demeure le joueur clé de sa position de centre, brillant en attaque comme en défense.

Joueurs sous le radar

Washington : Lars Eller a connu des séries héroïques en 2018, mais a été limité à 5 points en 16 matchs à ses trois derniers printemps. Son rôle défensif demeure important.

Floride : Barkov et Huberdeau attirent les projecteurs, mais Sam Reinhart, obtenu pour un choix de premier tour et le gardien Devon Levi, vient d’amasser 82 points et permet aux Panthers de diversifier leur attaque.

Les Penguins à la croisée des chemins

PHOTO ISAIAH J. DOWNING, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Sidney Crosby, des Penguins de Pittsburgh

Les nouveaux dirigeants des Penguins, Ron Hextall et Brian Burke, embauchés en février 2021, ont résisté depuis leur arrivée à faire exploser le noyau du club. Les Penguins arrivent vraiment à la croisée des chemins cette fois. Sidney Crosby, Kris Letang et Evgeni Malkin auront tous 35 ans d’ici la fin de l’été et les deux derniers auront droit à l’autonomie complète au terme de la saison.

Mais Crosby et Letang viennent encore de connaître une saison exceptionnelle, Malkin a marqué à un rythme d’un point par match depuis son retour au jeu et Pittsburgh a amassé 103 points.

Hextall n’a pas voulu rajeunir le club, au contraire, il a cédé un choix de deuxième tour, un espoir devant le filet et deux joueurs de soutien pour obtenir Rickard Rakell, l’ailier droit de deuxième trio avec Malkin et Danton Heinen.

Mais les Penguins affronteront un club jeune et en pleine ascension, doté sans doute du meilleur gardien de la LNH, Igor Shesterkin, alors que le leur, Tristan Jarry, est blessé.

Dans la foulée de l’attaque sauvage de Tom Wilson à l’endroit d’Artemi Panarin l’an dernier, Jeff Gorton a perdu son poste et son successeur a ajouté des joueurs fougueux dans sa formation, entre autres Barclay Goodrow et Andrew Copp.

Les Rangers demeurent cependant un club jeune. Quatre de leurs six défenseurs, Fox, Nemeth, Miller et Schneider ont 24 ans ou moins et Alexis Lafrenière, Filip Chytil et Kaapo Kakko auront des missions délicates au sein du troisième trio.

Joueurs à suivre

PHOTO DENNIS SCHNEIDLER, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Chris Kreider, des Rangers de New York

Pittsburgh : Sidney Crosby vient d’amasser 84 points et il sait qu’il ne reste plus beaucoup de chances à cette équipe de remporter une Coupe Stanley de plus.

New York : Chris Kreider n’est pas seulement bon à détruire les genoux des gardiens, il marque, comme en fait foi sa saison de 52 buts.

Joueurs sous le radar

Pittsburgh : La production n’est plus au rendez-vous, mais le troisième centre, Jeff Carter, demeure un élément crucial derrière Crosby et Malkin.

New York : On a d’yeux que pour Adam Fox à New York, mais le deuxième défenseur droitier, Jacob Trouba, demeure un pilier et un rare défenseur d’expérience.