(Laval) Le Canadien de Montréal ne pourrait être plus loin des séries de la Ligue nationale. Mais le Rocket, son club-école de la Ligue américaine, se prépare pour accueillir le premier match éliminatoire de son histoire à Laval.

Tristan D’Amours La Presse Canadienne

Le Rocket affrontera le Crunch de Syracuse, club-école du Lightning de Tampa Bay, en demi-finale de la section Nord après avoir obtenu un laissez-passer au premier tour des éliminatoires de la Coupe Calder.

Après une séquence de quatre matchs sans victoire, le Rocket (39-26-7) a couronné sa saison avec deux gains, dont une victoire de 5-1 contre le Crunch à sa dernière sortie de la saison, ce qui lui a permis de devancer les Senators de Belleville au troisième de la section Nord.

L’occasion d’accueillir une rencontre éliminatoire après deux saisons remplies de succès. Le Rocket a été champion de la section Canadienne en 2020-21, mais bien que la bannière soit suspendue dans les hauteurs de la Place Bell, l’équipe n’a pas joué de match éliminatoire en raison de la pandémie.

« Nous sommes très excités par cette opportunité. C’est la première fois que cette organisation jouera en séries, a déclaré l’attaquant Rafaël Harvey-Pinard. L’an passé, nous avons eu une excellente saison, mais n’avons pas pu jouer les séries. Nous serons prêts à tout donner pour nos partisans. Ils le méritent. »

Harvey-Pinard a éclos cette saison, menant l’équipe pour les points à sa deuxième saison dans la LAH avec 21 buts et 35 aides en 69 parties. Le patineur de 23 ans a aussi goûté à la LNH pour la première fois, disputant quatre rencontres avec le CH, marquant une fois.

Comme le Canadien est en mode reconstruction, une longue séquence éliminatoire pourrait s’avérer un bon argument de vente pour les joueurs du Rocket en vue du prochain camp d’entraînement.

« Pour les plus jeunes, c’est de tenter de faire le grand club l’an prochain. Pour les vétérans sans contrat, c’est une vitrine pour se vendre, a noté l’entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle. Plus vous allez loin en séries, plus des clubs de la LNH porteront attention à vous. Ce ne peut qu’être bénéfique pour votre avenir. »

Les séries de la Coupe Calder commencent lundi. Le premier tour est constitué de sept séries au meilleur de trois rencontres. Les vainqueurs retrouveront les neuf équipes profitant d’un laissez-passer en demi-finales de sections.

Les demi-finales et finales de sections seront des trois de cinq. La finale d’Association et la grande finale seront disputées au meilleur de sept rencontres.

Le Moose du Manitoba a obtenu un des laissez-passer dans la Centrale, tandis que Belleville et Abbotsford devront disputer le premier tour.

Les Marlies de Toronto sont la seule équipe canadienne à être exclue des séries.