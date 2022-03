Pour ne rien manquer de l’action en cette journée de la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey (LNH), La Presse vous offre une liste mise à jour en temps réel de chacune des transactions.

Nicholas Richard La Presse

12 h 50 : LAK : Frédéric Allard (D) | NSH : Brayden Burke (LW)

12 h 39 : NYR : Justin Braun (D) | PHI : Choix de 3e ronde (2023)

12 h 34 : NSH : Alex Biega (D) | TOR : À déterminer

12 h 34 : EDM : Brett Kulak (D) | MTL : À déterminer

11 h 33 : SJ : Kaapo Kahkonen (G) | MIN : Jacob Middelton (D), choix de 5e ronde

11 h 07 : MIN : Marc-André Fleury (G) | CHI : Choix conditionnel de 1re ronde (2022)

10 h 52 : WAS : Marcus Johansson (AG) | SEA : Daniel Sprong, choix de 4e ronde en 2022, choix de 6e ronde en 2023

10 h 47 : ARI : Bryan Little (C), Nathan Smith (C) | WIN : Choix de 4e ronde (2022)

6 h 02 : PIT : Nathan Beaulieu (D) | WIN : Choix conditionnel de 7e ronde

00 h 15 : WIN : Mason Appleton (AD) | SEA : Choix de 4e ronde (2023)

20 mars

ARI : Jack McBain (C) | MIN : Choix de 2e ronde (2023)

DAL : Scott Wedgewood (G) | ARI : Choix de 4e ronde (2023)

NSH : Jérémy Lauzon (D) | SEA : Choix de 2e ronde (2022)

TB : Nick Paul (AG) | OTT : Mathieu Joseph (AG), Choix de 4e ronde (2024)

VAN : Travis Dermott (D) | TOR : Choix de 3e ronde (2022)

LA : Troy Stecher (D) | DET : Choix de 7e ronde (2022)

OTT : Travis Hamonic (D) | VAN : Choix de 3e ronde (2022)

TOR : Mark Giordano (D), Colin Blackwell (AG) | SEA : Choix de 2e ronde (2022), choix de 2e ronde (2023), choix de 3e ronde (2024)

FLO : Robert Hagg (D) | BUF : Choix de 6e ronde (2022)

19 mars

FLO : Claude Giroux (AG), Connor Bunnaman (C), German Rubtsov (C), Ccoix de 5e ronde (2025) | PHI : Owen Tippett (AD), choix de 3e ronde (2023), choix de 1re ronde (2024)

BOS : Hampus Lindholm (D), Kodie Curran (D) | ANA : Urho Vaakanainen (D), John Moore (D), choix de 1re ronde (2022), choix de 2e ronde (2023), choix de 2e ronde (2024)

MIN : Nicolas Deslauriers (AG) | ANA : Choix de 3e ronde (2023)