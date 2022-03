PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS

Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi soir dans la LNH.

La Presse

Buffalo l’emporte 3-1 face à Vegas Victorieux une 300e fois, Craig Anderson a stoppé 30 tirs pour aider les Sabres de Buffalo à vaincre les Golden Knights de Vegas 3-1, jeudi. Victor Olofsson a brisé l’égalité de 1-1 à 16 : 16 en troisième période, en avantage numérique. Peyton Krebs a aussi déjoué Laurent Brossoit, tandis qu’Alex Tuch a fait mouche dans un filet désert. À leurs deux derniers matchs, les Sabres avaient été battus 3-0 par les Kings et 6-1 par les Panthers. Anderson n’a cédé que devant Ben Hutton. Il est le sixième Américain avec 300 gains ou plus, parmi 39 gardiens ayant la distinction. Pour Vegas, c’était la deuxième étape d’un voyage de cinq matchs. Jadis capitaine des Sabres, Jack Eichel a souvent entendu des huées, à son retour à Buffalo. Plus tôt jeudi, les Knights ont renvoyé le gardien numéro 1 Robin Lehner à Las Vegas pour des examens approfondis, au sujet d’une blessure au bas du corps. Lehner a une fiche de 2-2 depuis son retour au jeu. Sa fiche globale cette saison est 21-15-1. Associated Press

Les Islanders sans pitié pour les Blue Jackets PHOTO ADAM HUNGER, ASSOCIATED PRESS Ilya Sorokin et Anders Lee Anders Lee a réussi son premier tour du chapeau en carrière et Ilya Sorokin a repoussé les 25 tirs dirigés vers lui pour signer son sixième jeu blanc de la saison et mener les Islanders de New York à une victoire de 6-0 sur les Blue Jackets de Columbus, jeudi soir. Josh Bailey a récolté un but et une aide dans la victoire alors que ses coéquipiers Brock Nelson et Jean-Gabriel Pageau ont aussi contribué au pointage. Ryan Pulock et Anthony Beauvillier ont chacun contribué à trois buts. Joonas Korpisalo a effectué 27 arrêts à son premier départ depuis le 31 janvier. Les Blue Jackets ont encaissé une deuxième défaite de suite. En avance 1-0 après 20 minutes de jeu, les Islanders ont ouvert les vannes avec trois buts en moins de 12 minutes pour s’installer confortablement aux commandes. Bailey a mis fin à une disette remontant au 18 janvier en battant Korpisalo entre les jambières. Lee en a ajouté avec un tir des poignets depuis l’enclave à la suite d’un revirement causé par Patrik Laine en zone neutre. Les Isles ont frappé à nouveau en profitant d’une autre erreur des Jackets quand Jakub Voracek a perdu le contrôle du disque en avantage numérique. Pulock s’en est emparé et a mis la table pour un tir sur réception de Pageau. Lee a complété son tour du chapeau avec deux buts en troisième période, dont un sur l’attaque à cinq avec moins de deux secondes à faire. Sorokin a su préserver son jeu blanc en résistant à une deuxième échappée du match en deuxième période. Il a frustré Gustav Nyquist qui tentait de le battre entre les jambières. Scott Charles, Associated Press

Les Coyotes résistent à une remontée des Leafs pour gagner en prolongation PHOTO DAN HAMILTON, USA TODAY SPORTS Jakob Chychrun (6) et Travis Boyd (72) célèbrent le but gagnant en prolongation. Jakob Chychrun a marqué son deuxième but de la soirée en période de prolongation pour donner une victoire de 5-4 aux Coyotes de l’Arizona sur les Maple Leafs de Toronto. Les Coyotes ont laissé filer une avance de 4-1 en troisième période, mais ont réussi à s’accrocher pour remporter une quatrième victoire de suite. Alex Galchenyuk a obtenu un but et une mention d’aide, Travis Boyd et Christian Fischer ont complété le pointage pour les Coyotes (18-35-4). Scott Wedgewood a mérité la victoire en repoussant 34 lancers. Auston Matthews a accentué son avance au sommet du classement des buteurs de la LNH avec 44e but de la saison dans le camp des Leafs (37-16-5). Alexander Kerfoot, un but et une aide, Pierre Engvall et William Nylander ont aussi trouvé le fond du filet. Petr Mrazek, chancelant devant sa cage, a cédé quatre fois sur 12 tirs, ce qui l’a cloué au banc en milieu de deuxième période. Rappelé d’urgence à la suite d’une blessure au gardien numéro un Jack Campbell, le Suédois Erik Kallgren a effectué sept arrêts en relève à Mrazek. Chychrun a enfilé le but vainqueur en recevant une passe de Matias Maccelli après que Matthews eut estimé avoir subi de l’obstruction sur son repli défensif. Le joueur vedette des Maple Leafs ne s’est d’ailleurs pas retenu pour enguirlander les officiels pendant que les Coyotes célébraient leur victoire. Tirant de l’arrière 4-1 après 40 minutes, les Maple Leafs ont entrepris leur remontée quand Kerfoot a marqué son dixième de la saison à 3 : 38 de la troisième période. Matthews s’est ensuite amené seul devant le gardien pour toucher la cible à 8 : 07. Nylander a mis la touche finale en créant l’égalité avec dix secondes restantes au cadran. Trois buts inscrits dans un intervalle de 4 : 39. L’ailier des Coyotes Phil Kessel, qui a passé six saisons avec la formation torontoise de 2009 à 2015, était de l’alignement. Il est arrivé à Toronto plus tôt dans la journée après avoir assisté à la naissance de son premier enfant. L’attaquant de 34 ans avait fait une présence sur la glace, jeudi, dans l’éclatante victoire des Coyotes 9-2 sur les Red Wings de Detroit afin de maintenir en vie sa séquence de 957 matchs consécutifs. Il était ensuite monté à bord d’un jet privé pour rentrer auprès de sa conjointe en Arizona. Joshua Clipperton, La Presse Canadienne

Un but tardif de David Pastrnak mène les Bruins à la victoire PHOTO CHARLES KRUPA, ASSOCIATED PRESS David Pastrnak David Pastrnak a réussi le but déterminant à 19 : 42 au troisième tiers et les Bruins de Boston ont défait les Blackhawks de Chicago 4-3, jeudi. Pastrnak avait donné l’avance 3-2 aux siens tard en période médiane, avant un filet de Brandon Hagel (son deuxième de la rencontre). Jack Ahcan a inscrit un premier but dans la LNH. L’Américain de 24 ans a touché la cible avec un tir des poignets de l’enclave. Charlie Coyle a réussi l’autre filet des Bruins, qui n’ont perdu que deux fois depuis 10 matchs. Jeremy Swayman a bloqué 22 tirs. Alex DeBrincat a marqué dans un cinquième match consécutif. Patrick Kane a ajouté une passe, inscrivant un septième point en deux matchs. Kevin Lankinen, des Hawks, a fait 18 arrêts au troisième vingt et 32 au total. Les Blackhawks seront les visiteurs à Ottawa samedi. Doug Alden, Associated Press

Les Hurricanes gagnent un troisième match de suite PHOTO JAMES GUILLORY, USA TODAY SPORTS Jordan Staal (11) et Antti Raanta (32) après la victoire de l’équipe par blanchissage. Antti Raanta a fait 36 arrêts et les Hurricanes de la Caroline ont eu raison de l’Avalanche du Colorado 2-0, jeudi. Raanta a inscrit un deuxième jeu blanc cette saison. Ethan Bear a marqué à 14 : 20 en troisième période et Sebastian Aho a complété dans un filet désert. Le tir de Bear était le 69e de la confrontation. Aho a scellé le résultat après avoir intercepté une passe de Gabriel Landeskog. Invaincus à leurs trois derniers matchs, les Hurricanes vont rejouer samedi à la maison, contre Philadelphie. Darcy Kuemper a repoussé 35 rondelles. L’Avalanche va accueillir les Flames dimanche soir. Aaron Beard, Associated Press

Les Sénateurs domptent le Kraken PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Thomas Chabot (72) festoie avec son coéquipier Josh Norris (9) après que ce dernier ait compté le but gagnant. Les Sénateurs d’Ottawa ont laissé filer une avance de trois buts en troisième période, mais se sont ressaisis à temps en l’emportant 4-3 en prolongation sur le Kraken de Seattle, jeudi soir. Josh Norris a joué les héros pour les Sens en profitant d’un avantage numérique pour marquer son deuxième but du match en prolongation. Une parfaite manière de célébrer son 100e match en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Brady Tkachuk et Parker Kelly ont aussi fait bouger les cordages pour les Sénateurs (21-31-5) qui ont entrepris du bon pied leur séquence de cinq matchs à domicile après un difficile voyage de 1-4-0. Anton Forsberg a réalisé 30 arrêts. Jared McCann, Ryan Donato et Mason Appleton ont répliqué pour le Kraken. Chris Driedger, qui avait été repêché par les Sens, a repoussé 23 tirs. Le Kraken (17-37-6) se trouve au cœur d’un voyage de cinq parties et a maintenant perdu les quatre premières. Ce séjour sur la route doit prendre fin samedi face au Canadien à Montréal. En retard 3-0 pour entreprendre le troisième tiers, le Kraken s’est mis en marche pour combler le déficit. Deux buts en l’espace de 36 secondes ont donné le ton et un troisième filet à la 13e minute de jeu a complété le travail pour forcer la prolongation. McCann a frappé le premier avec un tir d’un angle restreint qui a battu Forsberg. Puis, Donato en a ajouté quelques instants plus tard en redirigeant un tir de la pointe de Jamie Oleksiak pour réduire l’écart à un seul but. Appleton a finalement fait 3-3 à 13 : 01 sur un tir des poignets qui a trompé Forsberg. Il s’agissait du premier affrontement de l’histoire du Kraken contre les Sénateurs. Ces derniers visiteront Seattle le 18 avril. Lisa Wallace, La Presse Canadienne

Sam Reinhart brille avec trois buts dans un gain des Panthers PHOTO MARTA LAVANDIER, ASSOCIATED PRESS Sam Reinhart (13) et Jonathan Huberdeau (11) Sam Reinhart a réussi un tour du chapeau dans un gain de 6-3 des Panthers de la Floride aux dépens des Flyers de Philadelphie, jeudi. Après un doublé au premier tiers, Reinhart a complété le triplé avec 2 : 06 à écouler au match. Carter Verhaeghe a inscrit deux buts et Anthony Duclair a aussi marqué pour les Panthers, qui ont remporté leurs cinq derniers matchs. Jonathan Huberdeau et Aaron Ekblad ont chacun récolté quatre passes. Huberdeau a établi un record de mentions d’aide en une saison chez les Panthers, avec 64. La Floride a fait mouche trois fois lors d’avantages numériques. Sergei Bobrovsky a fait 34 arrêts pour les Panthers, dont le prochain match aura lieu dimanche, à Los Angeles. Les buteurs adverses ont été James van Riemsdyk, Cam Atkinson et Travis Konecny. Carter Hart a stoppé 31 tirs pour les Flyers, qui avaient gagné leurs deux derniers matchs. Tim Reynolds, Associated Press

Zuccarello et Fiala guident le Wild vers un gain PHOTO RICK OSENTOSKI, USA TODAY SPORTS Alex Nedeljkovic (39) bloque un tir de Kevin Fiala (22) Mats Zuccarello et Kevin Fiala ont marqué en fusillade, jeudi, aidant le Wild du Minnesota à l’emporter 6-5 face aux Red Wings de Detroit. Matt Boldy a signé un but au premier tiers et un autre au troisième vingt. Zuccarello, Kirill Kaprizov et Joel Eriksson Ek ont été les autres buteurs du Wild en temps régulier. Après avoir fait 29 arrêts, Cam Talbot a stoppé Jakub Vrana et Dylan Larkin en fusillade. Vrana et Lucas Raymond ont réussi des doublés en temps régulier. Jordan Oesterle, des Wings, a créé l’impasse 5-5 à 17 : 09 au troisième tiers. Son coéquipier Marc Staal prenait part à un 999e match. S’il jouait samedi à Calgary, il deviendrait le troisième frère Staal à avoir disputé au moins 1000 matchs dans la Ligue nationale. Eric a apparu dans 1243 matchs, Jordan dans 1068. Associated Press