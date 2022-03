(Vancouver) Le Canadien et les Canucks n’ont pas grand-chose en commun, mais ils ont au moins ceci : un changement d’entraîneur qui a fait du bien.

Richard Labbé La Presse

Pendant que le Canadien vit des jours meilleurs en pensant avant tout à la prochaine saison, les Canucks se retrouvent engagés dans une course pour une place en séries, un scénario pour le moins inespéré.

Un peu comme le Canadien avec Martin St-Louis, les Canucks ont eux aussi vécu une forme de renaissance cette saison. Dans leur cas, c’est l’arrivée de Bruce Boudreau, le 5 décembre, qui a tout changé.

Sous Travis Green, l’entraîneur précédent, l’ancien club de Darcy Rota avait une fiche de 8-15-2, mais depuis que Boudreau est derrière le banc, les Canucks affichent un dossier de 20-8-4.

« Les gars savent exactement où on en est, a-t-il expliqué à Vancouver lundi midi. Je leur en parle chaque jour. Les gars savent qu’on va jouer nos sept prochaines rencontres à la maison, et ensuite, il y aura des matchs sur la route. Nos joueurs ont du plaisir à disputer des matchs qui sont significatifs à ce moment-ci de l’année. »

Le Canadien, qui s’amène ici pour y affronter les Canucks mercredi soir, vit aussi de récents jours plus agréables avec un nouvel entraîneur, et Bruce Boudreau n’est nullement surpris.

« Martin [St-Louis] a pris sa retraite comme joueur assez récemment, a-t-il ajouté. Il connaît la réalité des joueurs et il sait ce qu’ils aiment, il sait comment les traiter.

« Je me souviens de la première fois où j’ai dirigé une équipe contre lui [en 1999-2000] dans la Ligue américaine, alors que Martin était avec St. John’s… Il avait récolté cinq points dans ce match contre nous, et je me demandais ce qu’il faisait à jouer dans cette ligue ! En ce moment, je pense que les gars du Canadien réagissent de la même manière que notre équipe ici quand je suis arrivé en poste : ils jouent sans aucun stress, ils jouent comme le club qui s’est retrouvé à la finale de la Coupe Stanley la saison dernière, et Martin fait partie de cette relance. »

On peut probablement se demander si une relance du Canadien aurait eu un tel effet en décembre, pour ensuite mener à une course aux séries en ce moment comme c’est le cas ici.

En tout cas, à Vancouver, le coup de baguette magique a fonctionné, et en date de lundi, les Canucks se retrouvaient à seulement quatre points d’une place en séries dans l’Association de l’Ouest.

« On croit en ce groupe qui est ici, a expliqué l’attaquant Tyler Motte. Chaque joueur a un rôle à jouer, chaque trio a un rôle à jouer, et même quand il y a des changements à faire dans la formation, on l’accepte et on avance. Il faut trouver une façon de continuer comme ça. »