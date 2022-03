L’espoir du Canadien Logan Mailloux poursuit sa thérapie et est sur la bonne voie.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

C’est ce qu’a fait savoir à La Presse la vice-présidente à l’engagement communautaire du Canadien, Geneviève Paquette, jeudi après-midi.

Mailloux, choix de premier tour du Tricolore en 2021, a recommencé à jouer au hockey au début du mois de janvier, après avoir été suspendu indéfiniment par la Ligue de l’Ontario au début de la saison en raison d’un crime sexuel qu’il a commis en novembre 2020 en Suède. L’adolescent, qui avait 17 ans au moment des faits, avait photographié, sans son consentement, sa partenaire sexuelle. Il avait ensuite distribué la photo et révélé l’identité de la jeune femme à ses coéquipiers. La justice suédoise l’avait condamné à une amende de 2000 $.

Depuis son retour avec les Knights de London, Mailloux a amassé 9 points en 10 matchs. Il est perçu par plusieurs observateurs comme un des meilleurs espoirs du CH à la ligne bleue.

Chez le Canadien, c’est le directeur du développement hockey Rob Ramage qui accompagne le défenseur « de façon régulière », comme il le fait avec tous les espoirs de l’équipe.

« Rob et moi, on se parle sur une base régulière, dit Mme Paquette. Je tiens à être informée pour savoir comment ça se passe, si [Logan] avance bien, s’il fait ce qu’il a à faire. »

Pour l’instant, tout est très positif. Évidemment, ce n’est pas terminé. Il poursuit toujours sa thérapie. Geneviève Paquette, vice-présidente à l’engagement communautaire du Canadien

Mailloux suit ladite thérapie depuis plusieurs mois. Il prend aussi part à un plan de développement sous la tutelle Wendy Glover, praticienne du développement des athlètes, conseillère en développement scolaire et personnel, enseignante et membre de l’Association des conseillers scolaires de l’Ontario. Il a également suivi des programmes destinés aux athlètes et portant sur le respect, la santé mentale et l’éthique dans le sport, les médias sportifs, la diversité et l’inclusion, la psychologie du sport et la sensibilisation culturelle.

Mme Paquette s’attend à ce qu’une rencontre interne incluant Geoff Molson, France Margaret Bélanger, Kent Hughes et Jeff Gorton ait lieu éventuellement afin de voir « quelle sera la suite pour Logan, comment [ils] abordent [la situation] et s’assurent qu’il a bien progressé sur le plan humain ». « C’est ça qui est important », ajoute-t-elle.

Notons d’ailleurs que Mailloux avait aussi été suspendu de son établissement scolaire au début de la saison. Mais il a poursuivi ses études à distance, fait savoir Mme Paquette.

Plan d’action

En septembre, quelques jours après la suspension de Mailloux, Geneviève Paquette avait annoncé lors d’une conférence de presse qu’une somme de 1 million de dollars serait investie dans un plan de sensibilisation aux dangers des cyberviolences sexuelles. Celui-ci s’adresserait à la fois au public et aux membres de l’organisation, avait-on indiqué.

Un peu plus de six mois plus tard, l’organisation est passée de la parole aux actes. Elle en est à l’étape de la finalisation d’une formation que vont suivre l’ensemble de ses membres.

« Ça inclut autant les joueurs, le personnel du département hockey, le personnel de soutien que les employés de bureau au niveau marketing et communication, énumère la vice-présidente à l’engagement communautaire. Ça, ça se fait en partenariat avec le Groupe Respect, qui est une entreprise dirigée par Sheldon Kennedy. Au Québec, c’est Bruno Gervais qui est le représentant et qui nous accompagne dans ça. »

« La Ligue nationale a annoncé fin décembre que l’ensemble des équipes vont aussi suivre ce type de formation », note-t-elle d’ailleurs.

Tous les employés du Groupe CH ont également déjà suivi une formation sur le harcèlement et l’abus en milieu de travail.

À l’automne, l’organisation avait aussi évoqué une « initiative de sensibilisation et d’éducation » destinée aux jeunes, principalement ceux du début du secondaire. Mme Paquette affirme à ce sujet qu’un comité de travail composé du Canadien, de Hockey Québec et de Sport’Aide travaille actuellement à « bâtir une initiative qui serait lancée l’automne prochain ».