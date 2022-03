Lisez les comptes-rendus des mats disputés lundi soir dans la LNH.

Les Leafs l’emportent 5-3 face aux Capitals

Rasmus Sandin a marqué le but vainqueur avec 3:23 à faire en troisième période et les Maple Leafs de Toronto ont battu les Capitals de Washington 5-3, lundi soir. Il s’agit d’une sixième défaite consécutive encaissée à domicile par la bande à Alex Ovechkin.

Les Capitals ont bien mal entrepris le match en accordant le premier but dès la troisième minute de jeu et en tirant de l’arrière 3-1 après une période. Ils ont toutefois trouvé le moyen de ressaisir pour créer l’égalité en début de troisième période quand Tom Wilson a enfilé son deuxième but du match.

Vitek Vanecek a stoppé les 16 premiers tirs auxquels il a fait face en relève à Ilya Samsonov. Il n’a toutefois pas pu arrêter le lancer de Sandin à la suite d’un revirement causé par le jeune défenseur Martin Fehervary qui s’est fait voler la rondelle par le vétéran John Tavares.

Pierre Engvall a complété le pointage pour les Leafs en marquant dans un filet désert. Des erreurs en défensive, incluant les gardiens de but, ont causé la perte des Capitals. Fehervary a chuté dans le coin de la patinoire et s’est fait voler le disque sur le premier but du match signé Michael Bunting. Puis, William Nylander a battu Samsonov entre les jambières et Justin Holl a donné une avance de 3-1 aux visiteurs en récupérant une rondelle libre devant le filet avec 1,6 seconde au cadran.

Samsonov a cédé sa place pour le début de la deuxième période après avoir accordé trois buts sur dix lancers.

Les Maple Leafs ont maintenant remporté trois victoires de suite, mais cette performance n’a rien fait pour inspirer confiance que cette équipe est capable d’être responsable en défensive. Deux jours après avoir gagné un duel offensif de 10-7 à Detroit, les Leafs ont eu besoin de sortir l’artillerie lourde une fois de plus pour pallier les largesses du gardien Petr Mrazek.

Mrazek a donné trois buts sur 33 tirs au cours d’un rare départ en remplacement du gardien étoile Jack Campbell.

Conor Sheary a inscrit l’autre but des Caps qui ont quitté la glace sous quelques huées au son de la sirène en fin de match.

Stephen Whyno, Associated Press