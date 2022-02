La relance du Canadien pourrait passer par des embauches spectaculaires sur le marché des joueurs autonomes cet été.

Mathias Brunet La Presse

Le distingué collègue Pierre Lebrun a lâché cette bombe sur les réseaux sociaux jeudi. En rappelant que la direction du CH n’avait jamais évoqué une reconstruction comme telle.

Si c’est le cas, on peut y voir la signature claire de Jeff Gorton avec les Rangers de New York il y a quelques années. Entre 2017 et 2019, Gorton a largué Derek Stepan, Rick Nash, Ryan McDonagh, J. T. Miller, Mats Zuccarello et Kevin Hayes pour amasser des choix et se donner de la latitude au sein de la masse salariale.

On avait ainsi pu offrir 81millions pour sept ans au joueur le plus convoité sur le marché, Artemi Panarin, alors âgé de 27 ans, et acquérir le défenseur Jacob Trouba, 25 ans, et lui offrir une prolongation de contrat à long terme.

Gorton et Kent Hughes ne manquent pas de confiance en leurs moyens. Montréal n’est pas New York, et le Canada pas les États-Unis. Tant mieux s’ils estiment l’effet Martin St-Louis assez puissant pour attirer des joueurs de premier plan. Ils ont peut-être déjà eu des sons de cloche favorables.

Il faut d’abord identifier les besoins de l’équipe. Montréal a des carences au centre depuis les départs de Phillip Danault et Jesperi Kotkaniemi. La préretraite de Shea Weber a aussi terriblement affaibli le flanc droit en défense.

Il n’y a pas mille joueurs autonomes au profil intéressant pour un club en mutation comme le Canadien. Mais il y en a quelques-uns.

Le premier ne correspond pas au prototype recherché puisqu’il sera âgé de 35 ans à compter du printemps, mais il y a un lien naturel entre Kristopher Letang et le Canadien.

Letang, dit-on, a été très affecté par le départ de Kent Hughes au sein de l’agence. De tous les poulains de l’écurie, il est sans doute le plus proche du nouveau DG du Canadien. Letang connait sa meilleure saison offensive en termes de point par match avec 47 points en 49 rencontres, au sixième rang chez les défenseurs de la LNH à ce chapitre, à trois points de Victor Hedman et du troisième rang.

Offrir un contrat de trois ans à Letang n’aurait rien de choquant, à condition évidemment de se départir de Ben Chiarot, et probablement aussi de Jeff Petry.

Puisque Pierre Lebrun veut bien faire rêver les partisans du Canadien, le joueur idéal pour Montréal serait probablement le centre Tomas Hertl, 28 ans, 6 pieds 3 pouces et 205 livres, 195 points en 226 matchs lors des quatre dernières saisons, un ratio de 71 points sur une saison complète.

Filip Forsberg constitue l’autre gros nom à l’attaque. Mais il joue à l’aile, une position où le CH est mieux nanti. On ne peut néanmoins écarter un joueur aussi talentueux. À 27 ans, il connait de loin la meilleure saison de sa carrière avec 44 points en 39 matchs. Selon les plus récentes rumeurs, les Predators de Nashville chercheraient à s’en départir malgré leur position favorable au classement. On devine donc des négociations rompues entre les deux parties.

Johnny Gaudreau, 28 ans, spectaculaire cette saison chez les Flames avec 64 points en 50 matchs, figure sur la liste des éventuels joueurs autonomes, mais il ne devrait pas y rester longtemps. L’adjoint au DG à Calgary, Craig Conroy, a déclaré jeudi qu’une entente était presque conclue entre le clan Gaudreau et les Flames.

Evgeni Malkin, Claude Giroux, Joe Pavelski, Phil Kessel, Dustin Brown et Nazem Kadri ne devraient pas intéresser le CH en raison de leur âge, de même que Patrice Bergeron, attaché aux Bruins, mais il ne faudrait pas dédaigner le centre Ryan Strome, 27 ans, acquis par Gorton pour les Rangers il y a quelques années.

Le défenseur gaucher Hampus Lindholm, 28 ans, stabiliserait bien la défense du Canadien, mais les Ducks et leur nouveau DG Pat Verbeek auraient déjà commencé à négocier un nouveau contrat avec lui.

Vous avez donc ici un portrait plutôt global de la situation. Mais avant de gonfler vos attentes, un rappel important : le CH aura une vingtaine de compétiteurs dans cette chasse aux joueurs autonomes…

Une recrue oubliée

Quel est le meilleur compteur parmi les recrues du Canadien de Montréal ? Cole Caufield, au 14e rang à ce chapitre dans la LNH avec 18 points en 37 matchs, ne constitue pas la bonne réponse. Il aurait plutôt fallu répondre… Rem Pitlick. Et oui, malgré ses 24 ans, et déjà à sa troisième organisation, Pitlick est toujours considéré comme une recrue. Ce choix de troisième ronde des Predators de Nashville en 2016 a amassé 11 points en 20 matchs au Minnesota avant d’être réclamé au ballottage par le CH, où il compte désormais 9 points en 16 rencontres, pour 20 points en 36 matchs, deux de plus que Caufield. Pitlick, également réclamé au ballottage par le Wild en octobre 2021, a joué presque 20 minutes lors de la dernière rencontre et il s’attire régulièrement les éloges de Martin St-Louis.