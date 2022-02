Chandail de hockey sur le dos, les 20 joueurs de l’équipe M15 AAA Relève du Collège Français sont tour à tour passés sous le rasoir, jeudi midi, sous les regards et les cris d’encouragement de leurs collègues de classe. Une initiative prise en soutien à leur coéquipier Tristan Ménard, qui mène un combat contre le cancer.

L’équipe a relevé le Défi têtes rasées Leucan dans la cafétéria du Collège Français, bondée et bruyante pour l’occasion. Chaque joueur s’est amené devant la foule avec dans les mains un carton affichant la somme qu’il avait amassée : 3675 $, 1000 $, 760 $, 620 $…

« Tristan, pour moi, c’est mon coéquipier de hockey, mais surtout mon ami », fait savoir l’attaquant Zack Leblanc en entrevue avec La Presse.

Ça me tient à cœur de le soutenir dans sa situation, qui est bien triste. […] Tristan est très souriant. Il fait des blagues, il est drôle. C’est vraiment mon bon ami. Je lui souhaite de guérir. Zack Leblanc

« La vie ne tient qu’à un fil. On pense qu’on est forts, mais on est fragiles en fait », souffle de son côté le défenseur et capitaine de l’équipe, Wassim Rabbath, tête fraîchement rasée.

Voilà déjà près d’un mois que le directeur des sports du Collège Français, Jacques Blouin, a appris que Tristan Ménard, 14 ans, avait reçu un diagnostic de lymphome de la zone grise.

« [Ses parents] m’ont appelé le dimanche soir pour me dire que, malheureusement, [Tristan] ne pourrait pas être là le lundi parce qu’il devait entrer en traitement », raconte-t-il.

La direction de l’école a rapidement organisé une rencontre afin d’annoncer la triste nouvelle aux coéquipiers du jeune cerbère.

« On est restés à peu près une heure dans ce local-là pour pleurer, vivre nos émotions », raconte Zack Leblanc.

« On ne peut pas être en contact avec lui, ajoute-t-il. Même là, je ne sais pas nécessairement comment il va. Il nous a écrit une lettre, il a dit qu’il allait bien, qu’il avait seulement des maux de tête. […] C’est vraiment difficile à accepter, mais c’est la réalité. Il faut continuer à avancer. »

Une semaine

C’est en quittant l’établissement d’enseignement le soir de ladite rencontre que les coéquipiers ont pris la décision, en équipe, de se faire raser la tête pour soutenir leur ami. La maman du défenseur Jayden Landreville, Chantale Charron, s’est chargée de coordonner le tout.

« [Les joueurs] ont dit : on se rase tous les cheveux le 24 février, avant la semaine de relâche, se souvient-elle. C’est à la suite de ça que je suis allée au salon [Coiffure et Spa Portobello, à Brossard]. »

Là-bas, elle a expliqué la situation à sa coiffeuse et amie Sonia Arcarone. Cette dernière, aussi maman d’un élève du Collège Français, s’est rapidement proposée pour que ce soit ses employés et elle qui rasent les jeunes.

« J’ai appelé Leucan jeudi passé, le 17 février, relate Mme Charron. C’est dernière minute ! J’ai dit : je ne sais pas dans quoi je m’embarque. Moi, quand j’ai un objectif, je veux l’atteindre et je n’étais pas certaine que j’y arriverais. »

Primeur : tout s’est très bien passé. En une semaine, les hockeyeurs ont amassé plus de 22 000 $ pour Leucan. Un étudiant en sport-études gymnastique s’est aussi joint à l’élan de solidarité.

C’est fantastique. C’est notre jeunesse. C’est l’avenir, le futur. Il y a du bon là-dedans. Jacques Blouin, directeur des sports du Collège Français

« Ce matin, quand les jeunes ont vu le kiosque, j’en ai une cinquantaine qui sont venus me demander, à tour de rôle : “Est-ce que je peux le faire, moi aussi ?” On ne pouvait pas [dire oui], étant donné que ça prend un papier de déclaration signé par le parent, mais maintenant, on s’aperçoit que ce n’est pas juste l’histoire de 20 personnes, mais celle de toute une école et de toute une communauté. C’est formidable », soutient M. Blouin.

Cette communauté, c’est non seulement celle du Collège Français, mais aussi celle du hockey au grand complet. Tristan a d’ailleurs reçu une vidéo du gardien du Canadien Carey Price au cours des derniers jours.

« Il va recevoir d’autres [vidéos] de plusieurs gardiens de la Ligue nationale, évoque le directeur des sports. Pratiquement tous ses préférés vont être là. »

Et puis, il a derrière lui toute une équipe. La scène était d’ailleurs touchante, à la fin du Défi, quand les 20 hockeyeurs se sont réunis pour prendre une photo avec leur nouveau look.

« C’est bizarre à toucher. Mais je suis fier », lance Zack Leblanc en se frottant la tête.

Il a de quoi l’être.