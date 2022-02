(Laval) Le Rocket de Laval a marqué quatre buts sans riposte dans les deux premières périodes et a du même coup balayé sa série de trois matchs contre le Crunch de Syracuse en l’emportant 4-1, samedi, dans un duel de la Ligue américaine de hockey.

La Presse Canadienne

Joël Teasdale et Gabriel Bourque ont chacun récolté un but et une aide et Jean-Sébastien Dea a fait vibrer les cordages à deux reprises — dont une fois dans un filet désert — pour le Rocket (20-13-3). Justin Ducharme a également fait scintiller la lumière rouge.

La troupe de Jean-François Houle a prolongé à huit sa séquence de victoires à la Place Bell.

Kevin Poulin a été pratiquement sans faille, il a réalisé 38 arrêts dans la victoire. Les hommes de Benoît Groulx ont assiégé Poulin en première période avec 16 tirs, sans succès.

Son vis-à-vis, Amir Miftakhov, a repoussé 20 des 24 tirs

Charles Hudon a été l’unique buteur pour le Crunch (17-18-4). Le club-école du Lightning de Tampa Bay est en pause jusqu’à vendredi, où il recevra la visite du Rocket.

Le Rocket reprendra du service mercredi pour affronter les Senators à Belleville.