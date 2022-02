PHOTO TED S. WARREN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Vancouver) Après avoir embauché la Québécoise Émilie Castonguay à la fin du mois de janvier, les Canucks de Vancouver ajoutent une deuxième femme à leur équipe de direction en nommant Cammi Granato directrice générale adjointe.

Gemma Karstens-Smith La Presse Canadienne

Ancienne joueuse de l’équipe nationale des États-Unis et membre du Temple de la renommée du hockey, Granato était devenue la première femme à occuper un rôle de recruteuse professionnelle dans la LNH avec le Kraken de Seattle.

Dans ce rôle, Granato a passé de nombreux matchs sur la passerelle du Rogers Arena de Vancouver à épier les joueurs à la recherche de talent pour le Kraken. Désormais, elle sera assise dans la loge de la direction des Canucks.

« Je suis très, très excitée à l’idée d’endosser ce nouveau rôle », a-t-elle déclaré lors d’une visioconférence jeudi.

Sur la glace, Granato était la capitaine de l’équipe américaine qui a remporté l’or aux Jeux de Nagano en 1998, battant le Canada en finale olympique. La native de Downers Grove, en Illinois, a aussi remporté une médaille d’argent lors des Jeux de Salt Lake City en 2002.

Elle est toujours la meilleure marqueuse de l’histoire de l’équipe féminine américaine avec 343 points, dont 186 buts.

En 2010, Granato et la Canadienne Angela James sont devenues les premières femmes intronisées au Temple de la renommée du hockey.

« Cammi est une grande leader et a mérité le respect du monde du hockey. Elle a une grande intelligence du jeu, de l’expérience et de l’influence à tous les niveaux », a déclaré le président des opérations hockey chez les Canucks, Jim Rutherford par voie de communiqué.

Le rôle de Granato, parmi l’équipe de directeurs généraux adjoints, sera de superviser le département du développement des joueurs et celui du recrutement.

Après trois années passées à travailler dans ce domaine chez le Kraken, elle se dit prête à relever le défi.

« L’une des choses que j’ai dites en arrivant ici, c’est que je n’ai jamais fait ce travail, mais que je suis bien entourée de gens qui ont beaucoup d’expérience », a mentionné la femme de 50 ans qui a bénéficié d’une bonne préparation avec l’organisation de Seattle.

Toute la direction des Canucks a été remplacée après que l’ancien directeur général Jim Benning et l’ancien entraîneur-chef Travis Green ont été congédiés en même temps que plusieurs autres membres du personnel au début du mois de décembre.

Depuis, Rutherford a été nommé président des opérations hockey et il a engagé Patrik Allvin comme directeur général. Deux DG adjoints ont aussi été nommés, soit Castonguay et Derek Clancey. Granato est la plus récente addition à l’équipe.