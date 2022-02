Consultez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Les Penguins vont rejouer dimanche après-midi, au New Jersey.

Jeff Carter a réussi un 13 e but et Bryan Rust a complété dans un filet désert.

Le natif du New Hampshire a signé un deuxième jeu blanc cette saison.

Casey DeSmith a fait 26 arrêts et les Penguins de Pittsburgh ont défait les Sénateurs d’Ottawa 2-0, jeudi.

Jonah Bronstein, Associated Press

En prolongation, Boone Jenner a remporté la mise au jeu et Zach Werenski a mis la table pour Voracek dont le tir du cercle droit a frappé l’intérieur du poteau avant de pénétrer dans le filet.

Rasmus Dahlin, Kyle Okposo et Alex Tuch ont marqué pour les Sabres qui disputaient une première partie depuis la pause du match des étoiles. Tage Thompson a obtenu deux mentions d’aide et Dustin Tokarski a stoppé 30 tirs. Les Sabres ont encaissé un troisième revers de suite.

Oliver Bjorkstrand, Jack Roslovic et Brendan Gaunce ont inscrit les autres buts des vainqueurs qui empochent un quatrième gain en cinq matchs. Elvis Merzlikins a bloqué 24 tirs pour mériter la victoire.

Patrik Laine et Jakub Voracek

PHOTO ADRIAN KRAUS, ASSOCIATED PRESS

Les Hurricanes écrasent les Bruins 6-0

PHOTO BOB DECHIARA, USA TODAY SPORTS Avec cette victoire, les Hurricanes ont complété le balayage de leur série contre les Bruins cette saison.

Sebastian Aho a touché la cible deux fois et Frederik Andersen a repoussé les 34 tirs auxquels il a fait face dans une victoire sans appel des Hurricanes de la Caroline au compte de 6-0 sur les Bruins de Boston jeudi soir.

Andreï Svetchnikov a récolté un but et deux mentions d’aide pour les Canes. Vincent Trocheck, Brett Pesce et Jordan Staal ont aussi trouvé le fond du filet. Teuvo Teravainen a aussi participé au festival offensif avec trois mentions d’assistance.

Avec cette victoire, les Hurricanes ont complété le balayage de leur série contre les Bruins cette saison. Lors des deux précédents affrontements, les Hurricanes ont marqué un total de 10 buts contre un seul pour les Bruins. Le troisième chapitre n’aura pas fait exception.

Les Canes qui menaient déjà 1-0 après une période ont ouvert les vannes au deuxième tiers en ajoutant trois buts.

Pour les Bruins, il s’agit d’une troisième défaite en quatre parties. Ils ont aussi subi trois coups durs en perdant leur meilleur marqueur, leur capitaine et le meilleur gardien de leur histoire en 48 heures.

Brad Marchand, qui mène l’équipe avec 49 points, a été suspendu pour six matchs pour avoir rudoyé le gardien des Penguins Tristan Jarry mardi soir dernier.

Patrice Bergeron a raté le match en raison d’une blessure à la tête subie lorsqu’il est entré en collision avec Sidney Crosby et que l’arrière de sa tête a frappé la bande.

Puis, mercredi, Tuukka Rask a annoncé qu’il mettait fin à sa carrière, lui qui tentait de revenir au jeu à la suite d’une intervention chirurgicale à la hanche effectuée l’été dernier.

Doug Alden, Associated Press