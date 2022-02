À 34 ans et après avoir disputé 564 matchs réguliers dans la LNH, le gardien des Bruins de Boston Tuukka Rask tourne la page. L’heure de la retraite a sonné.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Rask, qui n’a disputé que quatre rencontres cette saison, a expliqué sa décision dans une longue déclaration publiée sur les réseaux sociaux des Bruins, mercredi en fin d’après-midi.

« J’espérais que cette journée n’arriverait jamais, commence-t-il. Mais maintenant que l’heure est venue, je pense que les gens méritent de l’apprendre de moi. »

Le Finlandais a subi une intervention chirurgicale à la hanche pendant la saison morte. Il a recommencé à patiner en novembre et a signé un contrat d’un an et 1 million avec les Bruins le 11 janvier. Après la partie du 24 janvier contre les Ducks d’Anaheim, il a mentionné avoir ressenti un inconfort à sa hanche et n’a pas rejoué depuis.

« Quand j’ai pris la décision d’être opéré à la hanche l’été dernier, je l’ai fait en sachant que la route vers la réhabilitation serait difficile, mentionne-t-il. Je savais aussi que c’était quelque chose que j’aurais à faire si je voulais me donner une chance de jouer à mon meilleur à nouveau. »

« Au cours des dernières semaines, j’ai réalisé que mon corps ne répond pas comme il doit pour me permettre de jouer au niveau que j’attends de moi-même et que mes coéquipiers et les partisans des Bruins méritent. »

Sélectionné au premier tour, 21e au total, du repêchage de 2005, Rask évolue avec les Bruins depuis la saison 2007-2008. Il quitte le circuit avec une fiche de 306-163-66 et un pourcentage d’arrêt de ,921 en 15 années, toutes passées dans l’uniforme noir et jaune. Il a remporté la Coupe Stanley en 2011 et le Trophée Vézina à l’issue de la saison 2013-2014.

C’est sans parler de sa médaille de bronze décrochée avec la Finlande aux Jeux olympiques de Sotchi, en 2014.

« Ces expériences étaient incroyables, mais ce dont je vais le plus me souvenir, c’est le lien que j’avais avec mes coéquipiers, les entraîneurs et le personnel des équipes, soutient-il. Les souvenirs que nous aurons pour toujours et les amitiés qui dureront toute une vie. »

« À travers les hauts et les bas, je suis tellement reconnaissant pour tout le support que cette équipe et les gens de Boston m’ont offert, ajoute-t-il. Je vais m’ennuyer de tout ce qui vient avec le fait de représenter les Bruins de Boston. Mais maintenant, je suis emballé de passer plus de temps avec ma famille et mes amis qui n’ont jamais arrêté de me soutenir dans mon rêve. »

Le numéro 40 termine en mentionnant que Boston restera à jamais sa « maison d’adoption ».