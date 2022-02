Les Ducks d’Anaheim ont nommé Pat Verbeek au poste de directeur général de l’équipe, mercredi.

Nicholas Richard La Presse

Verbeek prend donc la relève de Bob Muray et devient le sixième directeur général de l’équipe. Au cours des trois dernières années, Verbeek était assistant au directeur général chez les Red Wings de Detroit.

En tant que joueur, Verbeek a joué 20 saisons dans la LNH. Il a d’ailleurs remporté la Coupe Stanley avec les Stars de Dallas en 1999.

Après sa carrière de joueur, le Canadien a été dépisteur pour les Red Wings de 2006 à 2010. Il a ensuite été à l’emploi du Lightning de Tampa Bay en tant que directeur du recrutement professionnel pendant deux ans. Il a par après occupé les fonctions d’assistant au directeur général et directeur du personnel des joueurs jusqu’en 2019. Il est finalement retourné dans l’organisation des Red Wings pour être le directeur général des Griffins de Grand Rapid, le club-école des Wings dans la Ligue américaine, avant de se faire embaucher par les Ducks.

L’ancien joueur des Devils du New Jersey, des Whalers de Hartford, des Rangers de New York, des Stars et des Red Wings est ravi de pouvoir se joindre à une organisation comme celle des Ducks : « C’est un honneur et un privilège […]. Les Ducks sont une organisation de première classe avec des infrastructures de calibre mondial et je vais travailler de pair avec tous les membres de l’organisation pour bâtir une structure solide dans le but de mettre en place une équipe championne qui rendra fiers nos partisans, tant sur la glace qu’à l’extérieur », a-t-il expliqué.

Les Ducks sont l’une des belles surprises dans la LNH cette année. L’équipe pointe au troisième rang de la division pacifique avec 23 victoires en 48 matchs.