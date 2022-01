Consultez les comptes-rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Martin Necas a amassé un but et une aide à son 23e anniversaire de naissance et les Hurricanes de la Caroline ont défait les Canucks de Vancouver 4-1, samedi.

Vincent Trocheck a également obtenu un but et une mention d’assistance pour les Hurricanes, qui ont mis fin à une séquence de deux revers.

Sebastian Aho et Steven Lorentz ont complété le pointage pour la troupe de la Caroline, qui avait été blanchie pour une première fois cette saison, jeudi.

Andrei Svechnikov a préparé deux buts des Hurricanes et Frederik Andersen s’est dressé devant 30 lancers.

Bo Horvat a été l’auteur de la seule réussite des Canucks, qui ont perdu les trois premiers matchs d’une série de cinq à l’étranger. Thatcher Demko a réalisé 29 arrêts.

Aho a ouvert la marque en touchant la cible pour une 16e fois cette saison, un sommet chez les Hurricanes. Il s’agissait de son premier but en plus d’un mois.

Bob Sutton, Associated Press