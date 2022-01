Le Canadien de Montréal a trouvé une nouvelle façon de perdre, jeudi soir, après deux controverses sur une même séquence qui ont procuré une victoire de 3-2 aux Blackhawks de Chicago en prolongation.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

Après avoir accepté une passe à la ligne bleue du Canadien, Philipp Kurashev s’est amené en direction du gardien Samuel Montembeault avant d’être mis en échec par Mike Hoffman et de terminer sa course — avec la rondelle — au fond du filet du CH, à 2 : 24 de la période supplémentaire.

La première révision, à savoir si Kurashev a nui au travail de Montembeault, a tourné en faveur des Hawks, puis le Canadien a demandé une autre révision à l’entrée du territoire puisqu’il estimait que Kurashev était hors-jeu. Celle-ci a également joué contre le CH, scellant du même coup l’issue de la rencontre. L’entraîneur-chef du Canadien Dominique Ducharme fulminait après la partie.

PHOTO NAM Y. HUH, ASSOCIATED PRESS Les joueurs des Blackhawks savourent leur victoire en prolongation.

« Ce qui me surprend le plus, c’est qu’on soit 0-en-2 sur la séquence, a pesté Ducharme. On a bougé le filet. Moi, je vois que c’est le rouge.

« On doit être 0-en-10 sur des appels comme ceux-là, nous autres, a-t-il poursuivi, très irrité. Donc oui, c’est "tough" à avaler, c’est certain. En plus, on risque de voir un autre de nos joueurs écoper d’une suspension ce soir, ou d’une amende, devant un arbitre. Et il n’y a même pas eu de punition (sur la séquence). »

Jeff Petry — un premier but en 54 matchs (séries incluses) —, et Mike Hoffman — en avantage numérique ! — ont touché la cible pour le Canadien (7-24-5), qui a prolongé à cinq sa série de défaites.

PHOTO KAMIL KRZACZYNSKI, USA TODAY SPORTS Jeff Petry (26) a inscrit son premier but en 54 matchs.

Dominik Kubalik, Patrick Kane et Kurashev ont noirci la feuille de pointage pour les Blackhawks (14-18-5), qui ont signé une troisième victoire d’affilée.

Montembeault a été solide dans la défaite, avec 28 arrêts devant la cage du Tricolore. Montembeault avait remplacé au pied levé le gardien Jake Allen mercredi contre les Bruins de Boston, après qu’il se soit blessé en première période. Le CH a d’ailleurs inscrit le nom d’Allen sur la liste des blessés, et Ducharme a indiqué qu’il s’absentera pour au moins une semaine.

De son côté, Marc-André Fleury a repoussé 27 tirs devant le filet des Hawks. Il s’agissait d’un cinquième départ consécutif pour le Québécois.

Le Canadien disputait un deuxième match en 24 heures, après s’être incliné 5-1 devant les Bruins la veille. Et les choses ont mal commencé, comme c’est souvent le cas depuis le début de la saison 2021-22.

Kubalik a ouvert la marque en échappée pour les Hawks, à 7 : 42 du premier tiers. Loin d’être abattu, le Canadien s’est repris de belle façon à son retour du premier entracte.

PHOTO KAMIL KRZACZYNSKI, USA TODAY SPORTS Dominik Kubalik (8)

Petry a d’abord ramené les deux équipes à la case départ en faisant vibrer les cordages à 12 : 41. Alexander Romanov s’est ensuite signalé en appliquant une percutante mise en échec aux dépens de Sam Lafferty, provoquant immédiatement un combat entre Ryan Carpenter et lui. Un jeu que n’a pas digéré Ducharme.

« C’est un gars (Romanov) qui applique de bonnes mises en échec, solides et propres. Ça fait partie du hockey. SI tu ne veux pas être sur la patinoire et encaisser de mises en échec, fais quelque chose d’autre », a-t-il lancé, sèchement.

Ç’a provoqué une supériorité numérique en faveur des visiteurs, et Hoffman en a profité pour enfiler l’aiguille avec 1 : 44 à jouer à l’engagement. Il s’agissait d’un premier filet pour le CH sur le jeu de puissance en 10 rencontres.

Les mauvaises habitudes sont toutefois difficiles à perdre.

Kane a donc profité de l’indiscipline de Petry en début de troisième période pour battre Montembeault d’un tir précis en supériorité numérique, après 2 : 21 de jeu. Ce filet mettait du même coup la table pour le filet victorieux de Kurashev en prolongation.

Il est à noter que le défenseur Chris Wideman, suspendu pour un match, a raté la rencontre, tout comme son coéquipier Sami Niku. Ils ont été remplacés dans la formation partante par Romanov et Corey Schueneman.

En attaque, Cédric Paquette, qui souffre d’une légère blessure, et Lukas Vejdemo ont été remplacés par Jake Evans et Rem Pitlick — dont c’était le premier match avec le Canadien après qu’il eut été réclamé au ballottage du Wild du Minnesota.

D’autre part, le Canadien a annoncé avant la partie que l’attaquant Nick Suzuki a été choisi pour représenter le Tricolore au match des étoiles de la LNH, qui se déroulera à Las Vegas le 5 février.

Le Canadien poursuivra son voyage de sept matchs en rendant visite aux Coyotes de l’Arizona lundi prochain, à 16 h. Avant la rencontre de jeudi soir, Ducharme a indiqué que Paul Byron, qui récupère d’une opération à une hanche, rejoindra ses coéquipiers en Arizona.

Échos de vestiaire

Alexander Romanov a déclaré qu’il était prêt à faire face à la musique, à cause de son style de jeu robuste.

« C’est ça, le hockey. Personne n’aime encaisser une mise en échec. C’est la raison pour laquelle il (Ryan Carpenter) a réagi comme ça. Si tu veux laisser tomber les gants… je serai toujours prêt. »

Jeff Petry était soulagé d’avoir inscrit son premier filet de la saison pour le Canadien.

« C’est tout un soulagement de finalement trouver le fond du filet après une trentaine de matchs cette saison. J’espère que les choses débloqueront pour moi. J’ai encore beaucoup de choses à travailler, mais j’espère que ça me donnera confiance en mes moyens et que je pourrai connaître une bonne deuxième moitié de saison. »

Nick Suzuki s’est dit très heureux d’avoir été sélectionné pour représenter le Canadien au match des étoiles de la LNH.

« C’est un honneur de représenter le Canadien. Plusieurs gars auraient pu le représenter également. Je suis simplement chanceux d’avoir été choisi. Ç’a toujours été un rêve, depuis que j’étais un petit garçon. J’ai hâte d’y aller et de savourer l’expérience. »