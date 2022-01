PHOTO FRANK FRANKLIN II, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Tampa) L’entraîneur-chef des Bruins de Boston, Bruce Cassidy, a affirmé que le gardien Tuukka Rask pourrait rejoindre l’équipe sans disputer un match dans la Ligue américaine.

Associated Press

Rask, qui n’a pas joué dans la LNH depuis qu’il a subi une intervention chirurgicale à la hanche pendant la saison morte, a signé un contrat d’essai professionnel avec les Bruins de Providence, jeudi.

Les deux matchs des Bruins de Providence prévus ce week-end ont été remis en raison de problèmes liés à la COVID-19 du côté des Phantoms de Lehigh Valley. La troupe de Providence ne doit pas jouer jusqu’à vendredi.

« Pour être honnête, je ne sais pas quand il va jouer, a soutenu Cassidy, samedi. Je ne peux pas donner un plan définitif pour le moment. Il s’entraîne et nous allons tenter de lui donner un peu de temps de jeu quand nous le pourrons. Il devra peut-être commencer des matchs ici et rater quelques assignations à Providence. »

Une décision est attendue lors du séjour de sept matchs à domicile des Bruins, qui s’amorce mercredi contre le Canadien de Montréal. La formation de Boston visite les Capitals de Washington, lundi soir.

Âgé de 34 ans, Rask a disputé 14 saisons avec les Bruins et il est le meneur de l’histoire de l’équipe au chapitre des victoires. Il s’est entraîné dans les installations des Bruins pendant plus de deux mois, gardant à l’œil un retour au jeu. Pendant sa carrière, le Finlandais a gagné le trophée Vézina en 2013-14 et le trophée Jennings en 2019-20.

Le prochain match de Rask sera son premier depuis qu’il a alloué quatre buts lors du sixième affrontement de la série de deuxième tour contre les Islanders de New York.