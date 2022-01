Consultez les comptes-rendus des matchs disputés mardi dans la LNH.

Les Maple Leafs défont des Oilers privés de Connor McDavid

(Toronto) – Ilya Mikheyev a inscrit un but lors d’un avantage numérique en troisième période et les Maple Leafs de Toronto ont vaincu la formation diminuée des Oilers d’Edmonton 4-2, mercredi soir.

John Tavares, T. J. Brodie et Alexander Kerfoot ont également touché la cible pour les Maple Leafs (22-8-2).

William Nylander a récolté deux aides et Jack Campbell a fait 28 arrêts, portant sa fiche à 20-4-1 depuis 25 matchs.

Leon Draisaitl et Brendan Perlini ont été les buteurs des Oilers (18-14-2). Mike Smith a stoppé 29 tirs.

Le 1er décembre, les Oilers menaient l’Ouest grâce à avec un dossier de 16-5-0. Ils ont une fiche de 2-9-2 depuis.

« On ne laisse personne derrière. On n’abandonne pas l’entraîneur, notre équipe, nos coéquipiers, les gardiens, bref personne, a déclaré Draisaitl après le match. On ne baisse pas les bras. Éventuellement, tu trouves un chemin et la situation change de direction… C’est sûr qu’en ce moment il nous manque des joueurs clés, mais nous devons trouver une façon de gagner. »

Les Oilers jouaient sans le capitaine Connor McDavid, l’attaquant Derek Ryan et le défenseur Tyson Barrie, inscrits au protocole COVID-19 de la LNH.

PHOTO STEPH CHAMBERS, AGENCE FRANCE-PRESSE Connor McDavid

L’annonce est survenue à quelques heures du match. L’attaquant de premier plan Ryan Nugent-Hopkins était aussi absent, blessé.

Par mesure préventive, Auston Matthews avait été tenu à l’écart de ses coéquipiers lors des deux séances d’entraînement précédentes après avoir été testé positif à la COVID-19 lors d’un test d’antigène rapide lundi, puis négatif lors d’un test PCR mardi. Il a participé à la rencontre de mercredi et a obtenu une aide.

Smith, tenu à l’écart deux mois en raison d’une blessure, ne compte que six départs en 2021-2022.

Mikheyev a marqué son troisième filet de la saison à l’aide d’un tir du côté de la mitaine de Smith avec 8 : 35 à faire au temps réglementaire.

« Si j’ai une opportunité de tirer au filet, pourquoi pas », a résumé Mikheyev.

C’était le troisième but de Mikheyev en deux matchs depuis son retour d’une blessure au poignet.

Tavares a dit qu’il se réjouit de voir Mikheyev retrouver ses repères.

« C’est plaisant de le voir prendre confiance en ses moyens et de se faire récompenser », a lancé le capitaine des Maple Leafs.

Le défenseur des Oilers Slater Koekkoek a remis la rondelle sur la palette du joueur des Maple Leafs après une mise au jeu tumultueuse.

McDavid et Ryan n’ont pas participé à la séance d’entraînement des Oilers, mardi, après avoir obtenu des résultats positifs à des tests de dépistage. Les dirigeants de l’équipe attendaient les résultats d’autres tests pour déterminer leur statut en vue du duel de mercredi.

McDavid avait obtenu un résultat négatif lundi avant de participer au match que son équipe a perdu 4-1 contre les Rangers, à New York.

Le cas de Nugent-Hopkins était évalué sur une base quotidienne depuis samedi, en raison d’une blessure dont la nature n’a pas été dévoilée.

Les Oilers ont également annoncé que le nom de l’attaquant Zack Kassian avait été retiré du protocole COVID-19.

La Presse Canadienne