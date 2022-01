Kyrou, Hughes et Huberdeau sont les étoiles de la semaine

(New York) Les joueurs de centre Jordan Kyrou des Blues de St. Louis et Jack Hughes des Devils du New Jersey ainsi que l’ailier gauche Jonathan Huberdeau des Panthers de la Floride sont les employés de la semaine dans la LNH.

La Presse Canadienne

Kyrou a amassé trois buts et quatre aides en deux matchs. Il s’est illustré lors de la Classique hivernale, samedi, avec deux buts et deux mentions d’aide lors de la victoire de 6-4 des Blues contre le Wild du Minnesota.

Le Torontois de 23 ans a aussi obtenu un but et deux passes lors d’un gain de 4-2 contre les Oilers d’Edmonton, mercredi.

Hughes a complété la semaine à égalité au sommet des marqueurs avec huit points (trois buts, cinq passes) pour aider les Devils à gagner leurs trois matchs. Il a connu un match de trois points, vendredi, contre les Oilers, couronné par le but victorieux en prolongation.

Huberdeau a également totalisé huit points (un but, sept passes) en trois matchs pour contribuer à la semaine parfaite des Panthers. L’athlète de St-Jérôme, âgé de 28 ans, y est allé d’une récolte d’un but et quatre passes lors d’une victoire de 9-3 contre le Lightning de Tampa Bay, jeudi.