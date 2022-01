Ça ne s’améliore pas pour le Canadien. Déjà mal en point, l’équipe a annoncé avoir ajouté les noms de Jake Evans et Alexander Romanov à la liste des joueurs soumis au protocole de la COVID-19.

Guillaume Lefrançois La Presse

De plus, l’attaquant Brendan Gallagher, qui s’est blessé au bas du corps lors du match de jeudi, ratera aussi le rendez-vous.

Avec ces absences, et dans l’impossibilité de rappeler des joueurs, le Tricolore disputera donc le match de samedi à 13 h, contre les Panthers de la Floride, avec une formation incomplète. L’équipe compte sur 18 joueurs, plutôt que les 20 habituels. Il n’y a que 11 attaquants et 5 défenseurs qui sont disponibles.

L’équipe aurait-elle préféré que le match soit remis, dans ces circonstances ? « Il y a eu des discussions entre l’organisation et la ligue. La ligue a le dernier mot et on a un match à jouer à 1 h », a sèchement répondu Dominique Ducharme.

Je n’abandonnerai pas mes joueurs, a-t-il ajouté. J’en ai 18 qui vont jouer. Je n’abandonnerai pas. Après le match d’aujourd’hui, on va voir ce qui va arriver. Mais ça va devoir arrêter. Dominique Ducharme

Evans et Romanov sont les sixième et septième membres du CH ajoutés à la liste des absents liés à la COVID-19 au cours des quatre derniers jours. Les autres sont Paul Byron, Cayden Primeau, Louie Belpedio, Gianni Fairbrother et Brandon Baddock. Pour Byron, il a été précisé qu’il n’était pas atteint du virus, mais qu’un membre de son entourage l’était.

Du reste, il y a visiblement une éclosion dans le vestiaire de l’équipe.

« C’est dans le vestiaire, oui, a convenu Ducharme. Ça ne peut pas être ailleurs, on ne peut pas aller nulle part ! De dire qu’on a perdu le contrôle… On ne peut pas plus le contrôler que porter nos masques et faire tout ce qu’on nous demande. »