Le refrain commence à être tristement connu : deux joueurs supplémentaires du Canadien se sont ajoutés au protocole de surveillance de COVID-19 de la LNH, portant le total du club à 13.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Il s’agit des défenseurs Louie Belpedio et Gianni Fairbrother. Le premier faisait partie du club principal, tandis que le second était membre de l’escouade de réserve. Aucun des deux n’avait encore joué pour le Tricolore cette saison.

Le Canadien se retrouve donc avec six défenseurs aux prises avec la COVID-19. Les six qui peuvent encore jouer sont les derniers disponibles dans l’entourage de l’équipe sur la route,

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Gianni Fairbrother

Comme il s’agissait de réservistes, Ducharme a indiqué que la formation qui affrontera les Hurricanes jeudi soir à Raleigh sera « assez semblable » à celle qui a joué mardi dernier à Tampa. Le pilote du CH a en outre affirmé n’avoir reçu aucune indication concernant un potentiel report du duel prévu en soirée. Son équipe a suivi sa « routine habituelle » et se prépare à jouer.

En soustrayant ces deux nouveaux cas de COVID-19, et en incluant l’escouade de réserve, le Canadien ne compte plus que 22 joueurs disponibles pour composer une formation de 20 athlètes pour le match. « Ça commence à être mince », a convenu Ducharme. Selon lui, un rappel serait « nécessaire » afin de « se protéger » d’une malchance d’ici au match de samedi en Floride.

Or, l’attaquant Jean-Sébastien Dea, qui a joué avec le Rocket de Laval cette saison, est l’unique vétéran sous contrat avec l’équipe qui est présentement en santé. Tous les défenseurs et gardiens sont soit avec le club, soit blessés ou malades. Pour en rapatrier de nouveaux, il faudrait procéder à une transaction ou à l’embauche d’un joueur autonome, sinon faire appel à un patineur issu des rangs juniors. Les défenseurs Kaiden Guhle et Arber Xjekaj ainsi que l’attaquant Jan Mysak seraient alors les seuls candidats disponibles.

« On fait tout en notre possible pour protéger nos joueurs et le personnel » de la propagation du virus, a insisté Ducharme. Même avant les cas de COVID, on dirait que, depuis la première journée du camp d’entraînement, on reçoit de mauvaises nouvelles et qu’il faut revoir les plans, s’ajuster… »

Parmi les rares éléments « certains » (les guillemets sont de nous) sur la formation qui affrontera les Hurricanes, mentionnons que le gardien Samuel Montembeault sera devant le filet. Antti Raanta devrait être son vis-à-vis.

À moins d’avis contraire, le match s’amorcera à 19 h.

Le deuxième camp des Hurricanes

Dans le camp des locaux, on a drôlement hâte à cette rencontre. Et ça se comprend.

Leurs trois derniers matchs ayant été annulés, les rouge et blanc n’ont pas joué depuis le 18 décembre. La pause de 12 jours a permis à leurs nombreux joueurs atteints de COVID-19 de conclure leur isolement.

Vu les récents changements dans le protocole de la LNH, Jesper Fast a pu rejoindre ses coéquipiers. La quarantaine a été coupée de moitié (10 à 5 jours) pour les joueurs asymptomatiques, et Fast avait été inscrit au protocole le 23 décembre. Il n’est toutefois pas acquis qu’il affrontera le Canadien en soirée ou s’il se soumettra plutôt à une période de remise en forme.

Pour une rare fois depuis le début de la saison, les Hurricanes disposeront d’une formation quasi complète, à l’exception du gardien Frederik Anderson et du défenseur Brendan Smith, derniers joueurs du club sur le protocole de COVID-19.

De retour sur la glace depuis le 26 décembre, les Canes viennent littéralement de se soumettre à un mini-camp d’entraînement. Et comme en octobre, ils ne demandent qu’à jouer.

« On est prêts, les gars sont fébriles », a confirmé Jordan Staal.

« Chaque fois qu’on revient après une longue pause, on se demande toujours comment sera notre première présence, a nuancé Jaccob Slavin. Mais c’est génial de revoir tout le monde sur la glace et dans le vestiaire. On veut reprendre là où on a laissé. »

Le défenseur faisait ici référence aux six victoires qu’a signées son équipe à ses sept derniers matchs avant Noël.