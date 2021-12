Josef Kolacek (24) et Owen Power (25)

Power et le Canada trop puissants

(Edmonton) Tous les trois ou quatre ans, il s’en trouve pour déchirer leur chemise et remettre en cause le développement du hockey canadien lorsque le pays loupe une médaille au Championnat mondial junior.

Mathias Brunet La Presse

Le hockey canadien vit des cycles comme toutes les nations, mais en dépit de l’essor extraordinaire des Américains et des prouesses de la Suède et de la Finlande, malgré leur population moins nombreuse, il demeure la manne par excellence pour la LNH.

À son match d’ouverture dimanche contre la Tchéquie (il faudra s’habituer…), le Canada comptait dix choix de premier tour, dont deux dans le top 5, et deux probables premiers choix au total en 2022 et 2023, Shane Wright, 17 ans, et Connor Bedard, 16 ans.

Le Canada a même eu le luxe de retrancher quelques autres choix de premier tour et de se priver de Cole Sillinger, Quinton Byfield, Jamie Drysdale et Seth Jarvis, déjà dans la Ligue nationale.

Les Tchèques ont surpris en prenant l’avance 3-1 en première période, mais qui doutait vraiment de la capacité des Canadiens à surmonter ce déficit ? Ils l’ont finalement emporté 6-3, grâce entre autres à deux buts en supériorité numérique en deuxième période.

PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE Justin Sourdif (24) et Jakub Malek (1)

Parmi ces jeunes joueurs dominants, le premier choix au total de la LNH en 2021, le défenseur Owen Power, un géant de 6 pi 5 po aux allures de Victor Hedman. Power a marqué trois buts dimanche et transcendé le match à presque toutes ses présences. Les Sabres de Buffalo ont longtemps souffert, mais quand ce jeune homme s’installera dans la capitale des ailes de poulet avec Rasmus Dahlin, un autre défenseur repêché au premier rang, les Sabres pourraient faire des dégâts.

Power est le premier défenseur canadien de l’histoire à marquer trois buts dans un match au Championnat mondial junior.

« La rondelle m’a comme trouvé, a déclaré le jeune homme, humble, après la rencontre. Mes coéquipiers ont fait un bon travail pour me la donner au moment opportun. Je suis vraiment surpris [d’être le premier défenseur à marquer trois buts dans un match]. Il y a tellement de bons joueurs à avoir pris part à ce tournoi. Je ne savais pas que c’était une première. »

L’autre star du match s’appelle Mason McTavish, auteur du premier but du match, troisième choix au total en 2021 par les Ducks d’Anaheim, déjà pleins aux as d’espoirs de premier plan. Dans les prochaines années, ils auront McTavish et Trevor Zegras au centre…

Un mot sur Guhle

Le Canadien ne compte pas beaucoup d’espoirs à ce championnat, mais les deux meilleurs étaient aux prises dimanche : Kaiden Guhle et Jan Mysak.

Le défenseur Guhle, choix de première ronde du CH en 2020 (16e au total), a disputé un match typique. Robuste à souhait, il a pilonné quelques adversaires contre la rampe, il a été très efficace en relance sans être spectaculaire. Malgré son titre de capitaine et son expérience, on lui préfère, en toute logique, Owen Power en supériorité numérique.

Guhle ne changera pas une fois dans la LNH. Il ne vous tiendra pas au bout de votre siège. Mais il affrontera les meilleurs éléments adverses, intimidera les attaquants de l’autre équipe et ses entraîneurs l’adoreront.

PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE L’équipe canadienne célèbre un but compté en deuxième période.

L’autre espoir portait aussi le titre de capitaine. Le centre Mysak a été repêché au deuxième tour en 2020 avec le choix obtenu des Blackhawks de Chicago pour Andrew Shaw. Il a joué avec le Rocket de Laval à seulement 18 ans l’an dernier, en compagnie de Guhle, et a même été son cochambreur pendant le camp d’entraînement. Le jeune homme possède un potentiel intéressant. Il s’agissait néanmoins dimanche d’un match difficile pour l’évaluer, tellement le Canada a pris l’ascendant du match à compter du milieu de la première période.

Même si l’adversaire n’a pas remporté de médaille au Championnat mondial junior depuis 2006, la Tchéquie ne constituait pas un faible rival. Le développement du hockey là-bas semble enfin reprendre son envol. Le pays devrait avoir quelques joueurs repêchés au premier tour en 2022, et une plus jeune génération – Pastrnak, Hertl, Hronek, Zacha, Necas, Zadina – connaît déjà de beaux succès dans la Ligue nationale.

Mais contre une telle puissance et sans le moindre match préparatoire, la Tchéquie n’avait aucune chance dimanche.

Finlande 3 – Allemagne 1 PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE L’équipe finlandaise célèbre un but compté lors de la deuxième période. Samuel Helenius a touché la cible à deux reprises et la Finlande a amorcé le Championnat mondial de hockey junior en défaisant l’Allemagne 3-1, dimanche. À sa deuxième participation au tournoi, Helenius a égalé son total de buts de l’année dernière, lorsqu’il avait récolté quatre points en sept parties. Joel Maatta a complété le pointage pour la Finlande (1-0-0-0), qui a remporté la médaille de bronze lors de la dernière représentation de l’évènement. L’espoir au prochain repêchage de la LNH Brad Lambert a été complice des deux buts de Helenius, qui est également son coéquipier dans la Liiga, la meilleure ligue finlandaise. Luca Munzenberger a touché la cible pour l’Allemagne (0-0-1-0), qui est privée de ses trois meilleurs joueurs d’âge junior, soit Tim Stützle, John-Jason Peterka et Lukas Reichel. Leevi Merilainen, qui garde les filets dans la Ligue de l’Ontario, a stoppé 23 des 24 lancers dirigés vers lui pour les Finlandais. Nikita Quapp a cédé trois fois en 22 tirs pour l’Allemagne. Les deux équipes font partie du Groupe A, avec le Canada, la Tchéquie et l’Autriche. La Presse Canadienne