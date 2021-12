Consultez les comptes-rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Les Devils blanchissent les Flyers 3-0

Mackenzie Blackwood a bloqué 25 rondelles et les Devils du New Jersey ont signé une victoire par jeu blanc de 3-0 face aux Flyers de Philadelphie mercredi.

Pendant que les Devils mettaient fin à une séquence de quatre défaites, ils ont infligé aux Flyers un 10e revers de suite.

Jesper Bratt a marqué au deuxième vingt avant d’obtenir une aide sur le but en avantage numérique de joueur recrue Dawson Mercer plus tard pendant la période médiane.

Michael McLeod a ajouté un but dans un filet désert tard au troisième vingt pour les Devils, qui ont battu les Flyers pour une deuxième fois en 10 jours.

Dans la défaite, la deuxième de l’équipe depuis l’entrée en scène de l’entraîneur-chef par intérim Mike Yeo, le gardien Carter Hart a réalisé 24 arrêts.

Les Flyers (0-8-2) ne sont plus qu’à deux défaites d’égaler leur marque d’équipe pour le plus grand nombre de revers consécutifs (0-8-4). Ce record a été établi entre le 24 février et le 16 mars 1999.

La dernière victoire des Flyers remonte au 16 novembre, 2-1 contre les Flames de Calgary.

Les Coyotes de l’Arizona et les Islanders de New York détiennent les plus longues séries du genre cette saison dans la LNH, avec 11 revers d’affilée.

Après une première période sans buts, Bratt a brisé l’égalité à 5 : 30 de la deuxième période.

Posté à l’extérieur du cercle droit de mise en jeu, il a accepté une passe latérale de Nico Hischier et a battu Hart d’un tir qui s’est faufilé entre le gardien des Flyers et la tige verticale.

Un peu plus de six minutes plus tard, Mercer a doublé l’avance des Devils lors d’une supériorité numérique. Le défenseur Ty Smith a effectué un tir de la ligne bleue que Mercer a fait dévier derrière Hart.

Blackwood a connu une soirée facile, en route vers son deuxième blanchissage de la saison. Il a réalisé son arrêt le plus difficile en troisième période contre le défenseur Travis Sanheim, qui avait contourné deux rivaux avant de s’approcher du filet et diriger un tir du revers.

Sanheim n’a encore marqué aucun but en 24 parties cette saison.

Tom Canavan, Associated Press