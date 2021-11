(Toronto) Dion Phaneuf, un ancien défenseur vedette des Flames de Calgary et capitaine des Maple Leafs de Toronto, a officiellement annoncé sa retraite.

La Presse Canadienne

La décision de Phaneuf met fin à une carrière de 14 saisons dans la LNH. Il n’a pas joué depuis qu’il a disputé 67 matchs avec les Kings de Los Angeles lors de la saison 2018-19.

Les Flames ont réclamé l’athlète d’Edmonton au neuvième rang lors du repêchage de la LNH en 2003 et il a été nommé au sein de l’équipe des recrues de la ligue en 2005-06 lorsqu’il a inscrit 20 buts et 29 passes en 82 matchs. Il a terminé troisième au scrutin du trophée Calder décerné à la recrue de l’année dans la LNH.

Il est devenu une vedette à Calgary, en raison de ses prouesses à la ligne bleue et de ses solides mises en échec. Il a été nommé au sein de la première équipe d’étoiles de la LNH en 2007-08, lorsqu’il a réussi un sommet en carrière de 60 points (17 buts, 43 aides) et compilé un différentiel défensif de +12.

Phaneuf a été échangé aux Maple Leafs, le 31 janvier 2010, dans le cadre d’un transfert de sept joueurs. Il a été nommé capitaine avant la saison 2010-2011 et a occupé ce poste jusqu’à ce qu’il soit échangé aux Sénateurs d’Ottawa, le 9 février 2016.

Phaneuf a totalisé 494 points (137 buts, 357 aides) en 1048 matchs de saison régulière à Calgary, Toronto, Ottawa et Los Angeles.

« Avec le recul, il est difficile de résumer et de remercier le grand nombre de personnes qui m’ont soutenu et guidé à la fois en tant que joueur et comme personne tout au long de ma carrière, a confié Phaneuf dans un communiqué. J’ai été très chanceux de jouer dans la LNH pendant si longtemps. »