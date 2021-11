(Laval) Laurent Dauphin a donné une victoire de 5-4 au Rocket de Laval, vendredi soir, grâce à un but marqué en période de prolongation.

La Presse Canadienne

En plus du but vainqueur, Dauphin a obtenu deux mentions d’aide dans le match. Son coéquipier Jesse Ylönen a lui aussi obtenu trois points, avec trois aides. Danick Martel a ajouté deux buts pour les locaux.

Les partisans présents à la Place Bell de Laval ont eu droit à tout un spectacle, vendredi soir, alors que le Rocket et les Islanders de Bridgeport se sont livré un duel robuste et offensif à souhait.

Dans le camp des Islanders, le vétéran Chris Terry, un ancien du Rocket, a lui aussi récolté trois points, dont un but.

Du côté des gardiens de but, Michael McNiven a mérité la victoire en bloquant 25 lancers. Son rival Jakub Skarek a repoussé 36 rondelles. D’ailleurs, à eux trois, Martel, Dauphin et Xavier Ouellet ont décoché 20 tirs au but.

Cinq buts en première période

Il ne fallait pas arriver en retard au match ! Le Rocket a frappé dès la 27e seconde de jeu quand Martel a redirigé une passe de Dauphin devant le filet pour donner l’avance 1-0 aux locaux.

Les Islanders ont toutefois répliqué avec deux buts en deux minutes en milieu de première période. D’abord lors d’un avantage numérique, quand Robin Salo a vu son tir de la ligne bleue se faufiler derrière McNiven alors que celui-ci avait la vue voilée par plusieurs joueurs. Puis, Arnaud Durandeau a donné l’avance aux visiteurs, sans aide.

Keven Roy a créé l’égalité momentanément en marquant son deuxième de la saison. Paul LaDue a toutefois redonné l’avance 3-2 aux Islanders, une minute plus tard, sur un jeu bizarre quand la rondelle a dévié sur un joueur du Rocket à la manière d’un jeu de « pinball ».

Martel a encore ramené les deux équipes à égalité à 12 : 40 de la deuxième période en marquant son deuxième du match sur une échappée. Encore une fois, les Islanders ont répliqué cinq minutes plus tard, cette fois c’est Terry qui a fait 4-3.

Puis, en troisième période, Ouellet, le capitaine du Rocket, a forcé la prolongation avec un but inscrit à 1 : 31, mettant la table pour une fin de match excitante.

Cole Caufield a terminé le match avec trois tirs au but. Il a été au cœur de plusieurs belles séquences offensives, dont lors d’un avantage numérique en troisième période, et en prolongation, mais sans trouver le fond du filet.

C’était le premier de deux matchs en moins de 24 heures pour le Rocket qui reçoit les Comets d’Utica samedi à 13 h.