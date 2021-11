PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS

(New York) Le gardien Jacob Markstrom des Flames de Calgary, l’ailier droit Drake Batherson des Sénateurs d’Ottawa et l’ailier gauche Alex Killorn du Lightning de Tampa Bay ont mérité les trois étoiles de la semaine dans la Ligue nationale de hockey.

La Presse Canadienne

Markstrom a repoussé 93 des 94 rondelles dirigées vers lui, signant la victoire à ses trois départs. Il a compilé une moyenne de 0,330, un pourcentage d’efficacité de ,989 et inscrit deux jeux blancs.

Ses solides performances ont aidé les Flames (6-1-1) à s’installer au premier rang de la section Pacifique et de prolonger à six matchs leur séquence victorieuse.

Markstrom, âgé de 31 ans, a pris part à six matchs cette saison et il a domine la LNH avec trois blanchissages (4-1-1, moyenne de 1,33 et pourcentage d’arrêts de ,957)

Batherson a récolté trois buts et trois mentions d’aide — dont son premier tour du chapeau.

Pour sa part, Killorn a mené la ligue avec quatre buts et deux passes en trois matchs.