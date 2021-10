(Columbus) Oliver Bjorkstrand a récolté deux buts et deux aides, Max Domi a ajouté un but et deux assistances et les Blue Jackets de Columbus ont écrasé les Coyotes de l’Arizona 8-2, jeudi soir.

Nicole Kraft Associated Press

Alexandre Texier, Boone Jenner, Jake Bean, Zach Werenski et Gustav Nyquist ont également fait bouger les cordages pour les Blue Jackets, qui ont permis à Brad Larsen de signer une première victoire à ses débuts comme entraîneur-chef.

Vladislav Gavrikov, Jakub Voracek et Jack Roslovic ont tous amassé deux aides pour la formation de Columbus. Le choix de première ronde Cole Sillinger a obtenu un premier point en carrière dans la LNH.

Elvis Merzlikins a stoppé 36 lancers à son premier départ en carrière lors d’un match d’ouverture.

Anton Stralman et Clayton Keller ont répliqué pour les Coyotes, qui sont dirigés par l’entraîneur-chef québécois André Tourigny.

Carter Hutton a bloqué 18 rondelles à son premier match depuis qu’il a joint les Coyotes.