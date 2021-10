(Raleigh) Andrei Svechnikov a récolté deux buts et ajouté une mention d’aide pour lancer les Hurricanes de la Caroline vers une victoire de 6-3 contre les Islanders de New York dans le premier match des deux équipes, jeudi soir.

Aaron Beard Associated Press

Teuvo Teravainen a ajouté un but et une aide pour les Hurricanes, qui présentaient un alignement comptant plusieurs nouveaux joueurs, dont l’ancien du Canadien Jesperi Kotkaniemi.

Arborant le numéro 82, le Finlandais a joué pendant un peu plus de 12 minutes, et a été tenu en échec. Il a obtenu deux tirs au but et fini la rencontre avec un ratio défensif de moins-1.

À son premier match également avec les Hurricanes, le gardien Frederick Andersen a bloqué 25 tirs.

Jesper Fast, Jordan Martinook et Nino Niederreiter, trois joueurs qu portaient les couleurs de l’équipe l’an dernier, ont marqué les autres buts des Hurricanes.

Mathew Barzal, Brock Nelson et Anders Lee ont marqué les buts des Islanders, qui font face à un énorme défi en début de saison alors qu’ils disputent leurs 13 premières parties à l’étranger, pendant que l’on complète la construction de leur nouvel aréna. Le premier match à domicile des Islanders n’aura pas lieu avant le 20 novembre.