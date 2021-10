(Toronto) Tout indique que l’attaquant vedette Auston Matthews, des Maple Leafs de Toronto, ratera les trois premiers matchs de son équipe alors qu’il tente de se remettre d’une opération à un poignet.

La Presse Canadienne

Le joueur de centre de 24 ans, qui a été opéré le 13 août dernier, a précisé que la guérison de son poignet n’est pas au niveau où il se sentirait à l’aise pour jouer.

« Nous prenons la situation au jour le jour et beaucoup de choses peuvent changer, mais à l’heure actuelle, jouer cette semaine est probablement hors de question. Mais vous ne savez jamais ce qui peut se passer », a déclaré Matthews après l’entraînement de lundi.

Matthews a récolté 41 buts en 52 rencontres la saison dernière, un sommet dans la Ligue nationale de hockey. Il a cependant manqué quatre matchs à cause d’une blessure à un poignet.

Les Maple Leafs entameront leur saison mercredi soir contre le Canadien de Montréal au Scotiabank Arena. Ils disputeront ensuite deux matchs face aux Sénateurs, jeudi à Ottawa, et samedi à Toronto.

L’entraîneur-chef Sheldon Keefe a également déclaré qu’il doutait de la présence de Matthews lors de ces trois parties. Le quatrième match des Maple Leafs aura lieu le 18 octobre, à domicile, contre les Rangers de New York.

« Auston n’est pas à l’étape, en ce moment, où il se sent à l’aise pour jouer », a indiqué Keefe.

Les Maple Leafs seront également privés des services de l’attaquant Ilya Mikheyev pour une période de huit semaines à cause d’une blessure à un pouce, survenue samedi, qui nécessitera une opération.

Matthews a déclaré que le processus de guérison a été « très bon » et qu’il n’en peut plus d’attendre de jouer. Toutefois, il ne se sent pas prêt à 100 % et il considère qu’il a besoin d’un peu plus de temps.