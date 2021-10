(Chicago) Les Blackhawks de Chicago ont rapatrié Erik Gustafsson, offrant un contrat d’un an au défenseur autonome.

Associated Press

Les Islanders de New York ont congédié Gustafsson, dimanche. L’entente lui rapportera 800 000 $ US.

Le retour de Gustafsson aidera la défensive des Blackhawks, privés des jeunes défenseurs Caleb Jones et Wyatt Kalynuk blessés. Jones a subi une entorse du poignet gauche tandis que Kalynuk est blessé à la cheville droite.

Les Blackhawks rendent visite à l’Avalanche du Colorado, mercredi, pour leur match d’ouverture.

Gustafsson, âgé de 29 ans, a fait ses débuts à Chicago en 2015. Il a établi des sommets en carrière de 17 buts et 43 mentions d’aide en 79 matchs avec les Blackhawks pendant la saison 2018-19.

Il a été échangé aux Flames de Calgary en février 2020 en retour d’un choix de troisième ronde au repêchage. Il a poursuivi sa carrière à Philadelphie et Montréal la saison dernière, où il a obtenu un but et 11 passes en 29 matchs.

Gustafsson totalise 29 buts et 102 passes en 250 matchs en saison régulière, en plus d’un but et sept assistances en 31 rencontres éliminatoires.