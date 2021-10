Tyler Toffoli venait de remplir le filet lors de soirées consécutives contre son ancienne équipe.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

L’ailier du Canadien a inscrit un tour du chapeau dans une défaite en fusillade de 6-5 contre les Canucks ; 24 heures plus tard, il a ajouté deux buts et une passe dans une victoire de 7-3.

Toffoli a ensuite passé une journée de congé principalement seul dans sa chambre d’hôtel, en raison des restrictions de la pandémie, avant que le CH affronte à nouveau les Canucks, dans un Rogers Arena vide.

« Le premier match je me suis dit “c’est drôle”, s’est-il rappelé lors de la tournée médiatique de la LNH/AJLNH le mois dernier.

« Le deuxième match, je me disais “OK”. La troisième fois de suite, c’était “je ne veux plus vous voir les gars”. C’est absurde. »

Un horaire comprimé, les mêmes adversaires, de longs vols, pas de partisans et beaucoup de temps passé à l’écart du reste du monde.

« Honnêtement, c’était probablement la plus difficile saison à traverser mentalement », a dit Toffoli.

La LNH a réorganisé ses divisions pour la campagne 2020-21 — raccourcie à 56 matchs — dans le but de réduire les voyages et l’exposition potentielle à la COVID-19, en cas d’éclosion dans un club.

Mais alors que les 24 clubs américains étaient divisés en trois groupes, et que de nombreux amateurs ont pu revenir avec l’arrivée des vaccins, les sept équipes canadiennes ont joué sur quatre fuseaux horaires et sur des milliers de kilomètres, en raison de règles frontalières liées aux voyages non essentiels.

Avec le retour à un calendrier normal en 2021-2022, la division Nord unique n’est plus qu’un souvenir.

« Ce n’était que du hockey “non-stop” tous les jours, a déclaré le centre des Maple Leafs Auston Matthews. Si on avait deux jours entre les matchs, c’était presque comme des vacances. »

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Auston Matthews

Le défenseur des Oilers Darnell Nurse a dit qu’il y a eu des moments difficiles, mais que c’était bien peu par rapport à ce qui se passait dans la société.

« Les gens vivaient des choses terribles, sur le plan de la santé ou financièrement, a-t-il déclaré. Nous sommes parmi les rares personnes à avoir eu une sorte de normalité. Il n’y a vraiment rien dont nous puissions nous plaindre. »

L’ailier des Leafs Mitch Marner a mentionné que les restrictions ont rendu plus difficile de créer des liens avec ses coéquipiers.

« Il y avait des règles pour jouer aux cartes, s’asseoir à des tables, a-t-il relaté. Il fallait s’asseoir avec certaines personnes. Il fallait vraiment trouver d’autres moyens pour établir des connexions. »

Centre des Jets, Mark Scheifele a acquis une nouvelle appréciation des petits moments qui rendent une saison de la LNH agréable.

« Voir votre famille et vos amis, les faire venir vous rendre visite, a-t-il dit. La moindre petite chose que vous pourriez tenir pour acquise, je pense que ça vous donne une nouvelle perspective. »