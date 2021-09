(Pittsburgh) Sidney Crosby va rater le début de la saison régulière à la suite d’une opération au poignet, ont annoncé mercredi les Penguins de Pittsburgh.

La Presse Canadienne

Le directeur général Ron Hextall a parlé d’une absence d’un mois et demi, au minimum.

L’opération était devenue nécessaire car les ennuis perduraient.

Le camp des Penguins va débuter plus tard en septembre.

Le club va entamer la saison régulière le 12 octobre, à Tampa.

Si Crosby doit s’absenter pour le minimum de temps prévu, il pourrait revenir au jeu aux environs du 20 octobre.

Âgé de 34 ans, Crosby a raté un seul match la saison dernière, obtenant 24 buts et 62 points, en 55 matchs.

Pittsburgh a toutefois été battu en six matchs au premier tour, par les Islanders de New York. Crosby a alors fourni un but et une passe.

Avec l’Associated Press