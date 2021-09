La Première Fédération de hockey (PHF) a des équipes à Boston, Toronto, Monmouth Junction (New Jersey), St. Paul (Minnesota), Danbury (Connecticut) et Buffalo.

La Ligue nationale de hockey féminin (NWHL) n’est plus. Il faut maintenant parler de la Première Fédération de hockey (PHF).

John Wawrow Associated Press

La première ligue professionnelle de hockey féminin en Amérique du Nord à verser un salaire à ses joueuses a adopté le nouveau nom mardi, dans le cadre d’un changement d’image qui souhaite refléter les changements apportés à sa direction, en plus de nouveaux propriétaires privés à sa septième année d’existence.

La décision de changer de nom permet également à la fédération de six clubs de retirer la référence au genre dans son nom. Elle souhaite également montrer plus de respect à la diversité de son bassin de joueuses et de partisans.

La nouvelle saison se mettra en branle le 6 novembre. Le logo de la nouvelle fédération sera noir et blanc. Trois étoiles y forment une couronne au-dessus des initiales « PHF ».

Cette nouvelle image de marque est le plus récent changement apporté dans la dernière année par le circuit qui cherche à accéder à la stabilité financière et se défaire du modèle d’entreprise émergente prôné par la fondatrice et ex-commissaire Dani Rylan Kearney.

La PHF a des équipes à Boston, Toronto, Monmouth Junction (New Jersey), St. Paul (Minnesota), Danbury (Connecticut) et Buffalo. Après son expansion à Toronto l’an dernier, la PHF a annoncé son intention d’ajouter une septième équipe à Montréal pour le début de la saison 2022-23.