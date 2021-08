Jonathan Drouin était à Joliette pour le tournoi de golf-bénéfice de la Fondation Dominique Ducharme, jeudi, aux côtés de ses coéquipiers Josh Anderson, Mathieu Perreault et Laurent Dauphin. Le Québécois ne s’est pas adressé aux médias, mais à en croire l’entraîneur-chef, l’attaquant est « détendu, en bonne forme, confiant et emballé. Il veut revenir et montrer qui il peut être ».

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Drouin a quitté l’équipe à la fin d'avril pour des raisons personnelles et raté la totalité des séries, mais tout indique qu’il est bel et bien de retour. Ducharme, qui rencontrait les médias en personne pour la première fois depuis sa nomination comme entraîneur-chef, a glissé quelques mots à son sujet lors d’une mêlée de presse avant le début du tournoi.

« Je ne suis pas inquiet, j’ai confiance, a-t-il déclaré. Par rapport à ses coéquipiers, à l’équipe, il est déjà au Complexe [sportif Bell de Brossard] à s’entraîner tous les jours depuis quelques semaines. »

« Tous les joueurs sont restés en contact avec lui tout au long de notre parcours quand il n’était pas là, a-t-il ajouté. Autant lui que les joueurs gardaient ce contact-là parce que c’est un gars qui est apprécié dans le vestiaire et tout le monde veut son bien. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Laurent Dauphin et Jonathan Drouin

Pallier l’absence du capitaine

Naturellement, l’absence de Shea Weber pendant toute la prochaine saison a été l’un des premiers sujets sur lesquels a été questionné l’entraîneur-chef. Ce n’est un secret pour personne : le défenseur chevronné est le leader de l’équipe depuis son arrivée en 2016. Blessé à un pouce, une cheville, un genou et un pied, le capitaine sera de retour au plus tôt au début de la saison 2022-2023.

Du côté du hockey, le nouveau venu David Savard « est un peu dans le même style » que Weber, a indiqué Ducharme. Du point de vue du leadership, ce sera le moment pour d’autres joueurs de prendre la relève.

« On a acquis beaucoup d’expérience à travers la saison qu’on a connue, a-t-il souligné à ce sujet. C’était une saison tellement différente. On a fait face à beaucoup d’adversité et on a grandi beaucoup à travers ça. Individuellement, chacun de nos joueurs a grandi là-dedans. »

« Ce n’est pas une [seule] personne qui va prendre sa place. En tant que groupe, chaque individu va en faire un peu plus, prendre un peu plus de place, mais de la bonne façon, parce que Shea est un gars qui le fait de la bonne façon. Je pense qu’il a donné un bon exemple de ce côté-là. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Les attaquants du Canadien de Montréal, Laurent Dauphin, Jonathan Drouin et Josh Anderson font leur arrivée au club de golf de Joliette, où l’entraîneur-chef Dominique Ducharme y tenait son tournoi bénéfice.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Ducharme rencontrait les médias en personne pour la première fois depuis sa nomination à titre d’entraîneur-chef du Canadien de Montréal.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Adjoint à Ducharme en fin de saison, Alex Burrows, qui a été également confirmé dans ses fonctions pour les trois prochaines saisons, salue Josh Anderson à son arrivée.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE L’une des nombreuses acquisitions de l’organisation montréalaise durant la saison morte, le Québécois Mathieu Perreault était également sur place.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE L’ancien attaquant des Jets de Winnipeg a donc pu discuter et faire connaissance avec son nouvel entraîneur.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Ancien porte-couleurs des Mooseheads de Halifax à l’époque où Ducharme était derrière le banc, le gardien Zachary Fucale tenait à participer à l’évènement organisé par son ancien entraîneur.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Laurent Dauphin et Jonathan Drouin s’exercent, discutent et rigolent avant les premiers coups de départ. 1 /7













L’entraîneur-chef n’était pas en mesure de dire si un autre capitaine serait nommé pour la saison. Weber devrait d’ailleurs rester dans l’entourage de l’équipe.

« On veut l’avoir le plus près possible, a dit Ducharme. Maintenant, il faut voir aussi où il en est rendu avec ses blessures et comment ça va se passer, mais je sais qu’il est resté en contact avec nos joueurs, comme il le faisait tous les étés pour savoir comment allait leur préparation, tout ça. Il continue à jouer son rôle quand même. »

Quant à Carey Price, qui a été opéré au genou à la fin du mois de juillet, il est de retour à Montréal depuis peu. L’entraîneur s’attend à ce qu’il soit présent au début du camp d’entraînement, qui doit débuter le 22 septembre.

Sur la glace

Avec le départ de Phillip Danault, le portrait de la ligne de centre du Tricolore a changé. Pour l’instant, tout indique que Nick Suzuki pilotera le premier trio, et Jesperi Kotkaniemi, le deuxième. Jake Evans serait donc promu sur le troisième trio. Ducharme a évoqué les nouveaux venus Cédric Paquette et Mathieu Perreault comme options au centre de la quatrième ligne.

Rien n’indique cependant que le portrait ne changera pas de nouveau d’ici le début du camp d’entraînement.

« Les meilleures réponses, on les a sur la glace, a soutenu le pilote. C’est quand ça va commencer. Encore là, on va commencer dans trois semaines, presque un mois, et Marc travaille tous les jours à améliorer l’équipe. La situation pourrait aussi être différente le 22 septembre quand on va rentrer. »

Ducharme a beaucoup parlé de l’expérience acquise le printemps dernier, notamment sur le plan défensif, alors que l’équipe a connu un parcours éliminatoire qui en a surpris plus d’un et qui s’est conclu en finale de la Coupe Stanley.

« On s’attend à ce que, côté mise au jeu et tout ça, on doive utiliser nos joueurs peut-être un peu différemment, mais l’expérience que nos joueurs ont prise, c’est sûr que ça va payer. On parle d’expérience, il faut passer à travers ces choses-là. On ne peut pas aller au Walmart s’en acheter. Là, on a passé à travers quelque chose qui peut nous faire grandir si on l’utilise de la bonne façon. »

L’entraîneur-chef a indiqué que l’organisation souhaitait se « donner une autre chance » de remporter le gros trophée.

« On veut partir avec ce qu’on a fait et être encore meilleurs, gagner trois matchs de plus, a-t-il laissé entendre. On est contents de ce qu’on a fait, mais on n’est pas non plus arrivés tout à fait où on veut être. C’est notre défi à nous, mais c’est notre façon de penser. »

« C’était bon de vous voir ! a-t-il lancé aux médias en guise de conclusion. Vous avez des belles voix, mais… »

À propos de… L’arrivée de plusieurs Québécois dans l’équipe : « Je suis content. Je peux parler français quand j’ai une rencontre face à face avec eux autres. C’est bien. C’est surtout la qualité des joueurs qu’on est allés chercher aussi. Ce sont des joueurs qui remplissaient des rôles importants pour nous, ou des joueurs qui partaient qui pouvaient jouer le même rôle un peu. » Son nouvel entraîneur adjoint, Trevor Letowski : « J’aime sa façon de communiquer avec les joueurs, sa présence, sa connaissance du jeu, évidemment. Il va surtout être concentré sur la préparation des matchs par rapport à l’adversaire et sur le travail individuel avec nos jeunes attaquants. C’est un gars qui a joué une dizaine d’années dans la Ligue nationale aussi et, connaissant Trevor, nos jeunes et nos attaquants, je pense qu’il va y avoir une bonne relation avec eux. » La préparation de la prochaine saison : « On ne changera pas tout. Je pense qu’on a quand même fait des choses qui nous ont amené du succès, il y a tout le temps des choses qu’on veut peaufiner. Le plus dur, l’année passée, c’est qu’on ne pratiquait pas. On a parlé souvent. Ce qui nous a aidés beaucoup, c’est d’avoir les quatre, cinq jours avant Toronto, qui nous ont aidés à progresser dans notre jeu. Ç’a pris un peu de temps à tomber en place, mais ça a payé. Aujourd’hui, on va prendre ça, on va le peaufiner, ajouter des détails, changer des petites choses. »