Les sourires étaient nombreux au parc Centennial de Beaconsfield, vendredi matin. Et pour cause ! L’attaquant du Lightning de Tampa Bay, Alex Killorn, s’y est présenté avec à ses bras rien de moins que la Coupe Stanley.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Ce n’est pas tous les jours que la Coupe Stanley est de passage au Québec. De nombreux résidants n’ont pas laissé filer l’opportunité de déposer leurs mains sur le gros trophée et de prendre une photo avec le champion, qui portait d’ailleurs à son doigt sa – massive – bague de victorieux.

En entrevue avec RDS, Killorn semblait heureux de ramener la coupe à Beaconsfield, là où il a grandi et où habite toujours sa famille.

« Je pense à moi-même quand j’étais jeune, a-t-il laissé entendre, sourire aux lèvres. Si quelqu’un qui venait de Beaconsfield avait eu la coupe, ç’aurait été très cool d’avoir une photo avec. Il y a beaucoup de gens qui étaient très excités. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Un bébé a vécu un moment bien spécial avec son papa, seulement six semaines après sa naissance.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LAPRESSE Ashleigh (à gauche) et sa soeur Naomi, accompagnées par lleur mère Nathalie Roberge, ont pu s'approche du Saint Graal.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LAPRESSE Plusieurs dizaines de personnes faisaient la fille pour voir le trophée.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LAPRESSE Alex Killorn signait des autographes pour les gens présents... tout en arborant sa bague de la Coupe Stanley qu'il s'est mérité la saison dernière. 1 /4







Cette journée avait un petit quelque chose de particulier pour l’ailier gauche : même s’il s’agit de sa deuxième conquête d’affilée avec le Lightning, c’est la première fois qu’il peut célébrer avec sa famille et ses amis du Québec.

« L’année passée on ne pouvait rien faire avec la coupe [en raison de la COVID-19], a-t-il relaté. C’était bon, parce que c’était à Tampa et j’avais beaucoup de temps avec la coupe, mais je voulais avoir du temps avec ma famille. »

Ma mère, je ne l’ai pas vue depuis deux ans. Ma sœur a eu un bébé et je ne l’ai pas vue depuis deux ans. Alex Killorn

Quant à ses amis, ils « voulaient que le Canadien gagne », a-t-il lancé, « mais ils étaient tellement heureux que j’aie gagné parce qu’ils peuvent avoir un moment avec moi et avec la coupe ».

« C’est toujours difficile de battre le Canadien, parce je comprends ce que ça veut dire pour la ville de Montréal de gagner ça [la coupe], mais je suis très content qu’on ait gagné. »

Une finale dans les estrades

Alex Killorn connaissait des séries de rêve avant que ne commence la finale contre le Canadien. Avec une fiche de 8 buts et 9 passes pour 17 points en 19 matchs, il se situait au quatrième rang des meilleurs marqueurs en séries. Mais au premier match contre le Tricolore, il s’est blessé au péroné en bloquant un lancer de Jeff Petry. Il a donc dû regarder la série finale du haut des estrades… Ou d’une loge.

Questionné à savoir où il en était avec cette blessure, l’attaquant a répondu que tout allait pour le mieux.

« C’est bon, a-t-il lancé. Je pense que je vais être à 100 % quand le camp d’entraînement va commencer en septembre. »

PHOTO KIM KLEMENT, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Alex Killorn après avoir gagné la Coupe Stanley contre le Canadien de Montréal.

Killorn n’a pas été protégé par le Lightning pour le repêchage d’expansion du Kraken de Seattle, à la fin juillet. C’est finalement son coéquipier, le Québécois Yanni Gourde, qui a été la prise de la nouvelle équipe.

Le vétéran de 31 ans a affirmé à RDS ne pas avoir eu de discussion avec le directeur général du Kraken, Ron Francis, avant le repêchage. « Je ne savais pas ce qui allait arriver », a-t-il dit.

Gourde n’est pas le seul à quitter le Lightning. Tyler Johnson et Barclay Goodrow ont aussi changé d’adresse dans les dernières semaines. Des départs qui changeront quelque peu l’allure de l’attaque du club, a admis Killorn.

« C’est difficile parce que cette ligne était tellement importante pour nous autres dans les deux années qu’on a gagné la coupe, mais c’est la business dans laquelle on est. Il y a des gens qui sont plus jeunes qui vont devoir jouer un plus gros rôle maintenant sur notre équipe. »

Le défenseur québécois David Savard quitte lui aussi le navire floridien. Il s’est entendu avec le Canadien à l’ouverture du marché des joueurs autonomes, le 28 juillet.

« C’est vraiment un bon coéquipier, a souligné Killorn à ce sujet. C’est vraiment difficile de jouer contre lui. […] On était très contents de l’avoir dans notre équipe pour la finale. »

Une affirmation qui aura de quoi faire plaisir aux partisans du CH.