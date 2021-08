(Anaheim) Les Ducks d’Anaheim ont consenti un contrat de deux saisons à l’attaquant Max Comtois, qui était joueur autonome avec compensation.

La Presse Canadienne

Les détails financiers de l’entente n’ont pas été dévoilés.

Comtois, qui est âgé de 22 ans et originaire de Longueuil, a mené les Ducks avec 33 points, dont 16 buts, en 55 matchs la saison dernière. Il a établi des sommets personnels au chapitre des buts, des aides et des points.

Choix de deuxième tour des Ducks, 60e au total, lors du repêchage de 2017, Comtois totalise 23 buts et 28 aides en 94 rencontres dans la LNH.

Comtois a également aidé le Canada à gagner l’or au Championnat du monde de hockey ce printemps, et au Championnat mondial junior en 2018. Il a également été capitaine d’Équipe Canada junior en 2019.

Les Ducks ont aussi annoncé lundi avoir accordé des contrats respectivement de trois et deux saisons à l’attaquant Max Jones et au défenseur Josh Mahura. Les détails financiers de ces contrats n’ont pas non plus été dévoilés.

Jones, qui est âgé de 23 ans, a récolté 17 buts et 11 aides en 135 rencontres en carrière avec les Ducks.

Mahura, également âgé de 23 ans, a amassé trois buts et 10 aides en 41 matchs en carrière avec les Ducks.