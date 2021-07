Barclay Goodrow accepte un long contrat avec les Rangers de New York

(New York) Barclay Goodrow, gagnant de deux Coupes Stanley avec le Lightning de Tampa Bay, a accepté un contrat de six ans avec les Rangers de New York, jeudi.

Associated Press

New York avait les droits en lien à l’attaquant et joueur autonome depuis moins d’une semaine, en retour d’un choix de septième tour en 2022.

Goodrow a récolté six buts et 20 points en 55 matchs la saison dernière.

Il a mené les siens avec un différentiel de plus 16 et 111 mises en échec.

L’Ontarien de 28 ans est aussi reconnu pour son travail en désavantage numérique.