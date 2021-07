Ryan Suter et Zach Parise

Les contrats de Zach Parise et Ryan Suter rachetés

Le Wild du Minnesota a décidé de faire le ménage dans son organisation.

La Presse Canadienne

L'équipe a racheté les contrats de l’attaquant Zach Parise et du défenseur Ryan Suter, a annoncé le directeur général du club Bill Guerin par voie de communiqué mardi midi.

« Zach et Ryan ont grandement contribué aux succès du Wild au cours des neuf dernières saisons et nous leur en serons toujours reconnaissants, a dit Guerin. Il y a plusieurs facteurs qui ont été considérés avant ce rachat, mais avant tout, il s’inscrit dans notre volonté de transformer notre formation pour un jour gagner le Coupe Stanley. »

« Je veux remercier Zach et Ryan pour tout ce qu’ils ont fait pour notre organisation, sur la glace et hors de la glace, a ajouté le propriétaire Craig Leipold. Ils ont été des ambassadeurs exceptionnels et ils nous ont aidé à gagner plusieurs matchs. Je leur souhaite la meilleure des chances pour la suite. »

Parise et Suter étaient les piliers du Wild, et il leur restait chacun quatre saisons à écouler à leurs contrats ratifiés en 2012. Conséquemment, ce rachat aura de fortes incidences sur la masse salariale du Wild.

Selon un calcul du site spécialisé CapFriendly, voici le poids de ce rachat sur la masse salariale au cours des prochaines saisons, pour chacun des joueurs :

2021-22: 2,37 millions

2022-23: 6,37 millions

2023-24: 7,37 millions

2024-25: 7,37 millions

2025-26: 0,833 million

2026-27: 0,833 million

2027-28: 0,833 million

2028-29: 0,833 million

Voici en revanche combien le Wild a créé d'espace sous son plafond salarial avec ce rachat (le calcul comprend les deux rachats de contrats). On remarque évidemment les avantages à court terme de cette audacieuse décision de Guerin.

21-22: 10,3 millions

22-23: 2,3 millions

23-24: 0,3 million

24-25: 0,3 million

25-26: -1,7 million

26-27 -1,7 million

27-28: -1,7 million

28-29: -1,7 million

À l’époque, Parise et Suter avaient chacun accepté un pacte de 13 ans et 98 millions US, accaparant chacun 7 538 462 $ sur la masse salariale du club du Minnesota.

PHOTO JIM MONE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ryan Suter et Zach Parise avaient tous les deux signé un contrat de 13 ans et 98 millions US avec le Wild du Minnesota en 2012.

Parise, qui est âgé de 36 ans, a marqué sept buts et amassé 11 mentions d’aide en 45 matchs cette saison avec le Wild.

Suter, également âgé de 36 ans, a inscrit trois buts et obtenu 16 mentions d’assistance en 56 parties, en plus d’avoir affiché un différentiel de +9.

Parise totalise 393 buts et 417 mentions d’aide en 1060 matchs de saison régulière en carrière dans la LNH avec les Devils du New Jersey et le Wild. Il a aussi récolté 37 buts et 43 mentions d’assistance en 105 matchs éliminatoires. L’Américain avait été sélectionné en première ronde, 17e au total, par les Devils lors du repêchage de la LNH en 2003.

De son côté, Suter a inscrit 93 buts et obtenu 514 passes en 1198 rencontres en carrière dans le circuit Bettman avec les Predators de Nashville et le Wild. Le défenseur américain avait été choisi en première ronde, septième au total, par les Predators lors de l’encan de 2003.

Le Wild a été éliminé en sept rencontres en première ronde des séries éliminatoires face aux Golden Knights de Las Vegas. Ce fut visiblement la goutte qui a fait déborder le vase.