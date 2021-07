(Saint Paul) Le Wild du Minnesota a fait signer un contrat d’un an d’une valeur de 900 000 $US à son joueur de centre Nick Bjugstad, lundi.

La Presse Canadienne

Bjugstad a récolté six buts et 11 aides en 44 parties avec le Wild cette saison, sa première avec l’équipe qui représente son état de naissance. Âgé de 28 ans, Bjugstad a également appliqué 48 mises en échec et bloqué 22 tirs. Il a inscrit un but en sept parties éliminatoires.

Bjugstad, qui a déjà joué pour les Golden Gophers de l’Université du Minnesota, est devenu le 27e joueur originaire du Minnesota à porter les couleurs du Wild. Il a amassé 103 buts et 121 mentions d’assistance en 483 matchs en carrière dans la LNH.

La semaine dernière, le Wild a accordé un contrat de huit ans d’une valeur de 42 millions à son joueur de centre Joel Eriksson Ek.