Après Danick Martel hier, voilà qu’un autre Drummondvillois, Charles-David Beaudoin, s’entend avec le Rocket de Laval. Le défenseur de 27 ans s’est entendu sur les termes d’un contrat d’une saison à deux volets.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Charles-David Beaudoin est donc le neuvième joueur à parapher une entente avec le Rocket de Laval depuis le 26 mai. Il arrive tout droit de l’Autriche, où il a porté les couleurs des Black Wings 1992 la saison dernière, récoltant un but et six passes en 50 rencontres.

Le défenseur de 6 pieds et 185 lb a réalisé la majorité de son stage junior avec la formation de sa ville natale, les Voltigeurs de Drummondville, avant de transférer à l’Océanic de Rimouski à sa cinquième saison en 2014-2015. Il a amassé 92 points en 288 parties.

Jamais repêché dans la LNH, il est ensuite passé par l’Université du Québec à Trois-Rivières, où il a porté les couleurs des Patriotes pendant deux saisons. Beaudoin s’est par la suite joint à l’organisation des Jets de Winnipeg. Il a joué 5 matchs avec les Oilers de Tulsa, dans la ECHL, avant de se faire offrir un essai professionnel dans la Ligue américaine par les Sénateurs d’Ottawa. Il a joué avec le Moose du Manitoba de 2017 à 2020, avant de s’en retourner dans la ECHL et de s’envoler pour l’Autriche.

Terrance Amorosa (deux volets), Cédric Desruisseaux (deux volets), Tobie Bisson (un volet), Justin Ducharme (deux volets), Gabriel Bourque (un volet), Kevin Poulin (un volet), Carl Neill (deux volets) et Danick Martel (un volet) sont les autres Québécois à s’être entendus avec le Rocket de Laval depuis la fin mai.