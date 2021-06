Hockey

Dans le détail

Yves et Léa, jusqu’au bout

Yves et Léa ont commencé leur correspondance, sur fond bleu-blanc-rouge, avec insouciance. Un peu sur un coup de tête. Une folie passagère dans un été pandémique. Les voici maintenant rendus à leur 18e chapitre. On a vécu avec eux les hauts et les bas émotionnels d’un parcours du Canadien qui défie tous les pronostics. Donc, pour un dernier tour, voici Yves et Léa.