L’équipe canadienne de parahockey demeure invaincue au Championnat du monde d’Ostrava, en République tchèque. Mardi, elle a dominé les représentants locaux du début à la fin pour l’emporter 10-0 et signer une troisième victoire de suite.

Sportcom

Les Canadiens avaient déjà affronté les Tchèques à l’occasion de deux matchs préparatoires et avaient gagné 14-1 et 9-0.

Pour un deuxième affrontement consécutif, le capitaine Tyler McGregor a réussi un tour du chapeau dans la victoire. Le Québécois Antoine Lehoux a également trouvé le fond du filet pour la première fois du tournoi après avoir reçu une passe d’Anton Jacobs-Webb en deuxième période.

Quelques minutes plus tard, Jacobs-Webb a inscrit le premier but de sa carrière en Championnat du monde pour porter la marque à 7-0. Trois buts de ses coéquipiers s’ajouteront avant la fin du temps réglementaire.

Les parahockeyeurs canadiens ont bombardé le gardien Michal Vapenka, qui a fait face à 27 lancers. Le gardien de but québécois Dominic Larocque n’a pas joué de la partie. Adam Kingsmill était devant le filet du Canada et a stoppé les quatre tirs dirigés vers lui.

« Ç’a été une partie amusante aujourd’hui (mardi) et une belle occasion pour travailler notre jeu offensif et notre système », a mentionné Anton Jacobs-Webb par voie de communiqué. « C’était bien de bâtir sur notre attaque et de voir notre troisième ligne produire et participer au pointage. Nous avons pu essayer de nouvelles combinaisons avec nos trios et je pense que nous devenons tous plus à l’aise avec tout le monde au fur et à mesure que le tournoi avance. »

La prochaine rencontre de l’équipe nationale aura lieu vendredi, en demi-finale. Son adversaire reste toutefois à déterminer.