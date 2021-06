Hockey

Dans le détail

Yves et Léa, jusqu’au bout

C’est fou ce qui se passe en ce moment, cette ville qui vibre en temps réel aux hauts et aux bas du Canadien. Le club gagne et prend l’avance 2-1 dans la série contre les Golden Knights de Vegas : la finale est assurée, et on pense déjà à la manière de vaincre le Lightning de Tampa Bay ou les Islanders de New York. Puis, c’est égal 2-2 : tout ça n’aura été qu’un beau rêve. Terrain fertile pour la correspondance entre Yves et Léa, sur fond bleu-blanc-rouge.