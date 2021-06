Laurent Dauphin a passé la dernière saison avec le Rocket de Laval, récoltant cinq buts et 11 aides en 21 matchs.

Nouveau contrat d'un an pour Laurent Dauphin

Le Canadien de Montréal a fait signer un contrat d’une saison à deux volets à l’attaquant québécois Laurent Dauphin.

La Presse Canadienne

L’entente, annoncée par voie de communiqué, couvrira la saison 2021-2022. Elle est d’une valeur de de 750 000 $ dans la LNH et rapportera à Dauphin un salaire garanti de 215 000 $. S’il évolue dans la Ligue américaine, Dauphin touchera un salaire de 175 000 $.

Âgé de 26 ans et originaire de Repentigny, Dauphin a passé la dernière saison avec le Rocket de Laval, récoltant cinq buts et 11 aides, en plus de purger huit minutes de pénalité en 21 matchs. Dauphin a également passé quelque temps au sein de l’équipe de réserve du Canadien cette saison.

L’attaquant de six pieds un pouce et 189 livres en sera à sa huitième saison dans le hockey professionnel. Entre 2014 et 2021, Dauphin a récolté 164 points, dont 67 buts, en 298 parties dans la Ligue américaine.

En plus du Rocket, Dauphin a porté l’uniforme des Pirates de Portland, des Falcons de Springfield, des Roadrunners de Tucson, des Ice Hogs de Rockford et des Admirals de Milwaukee.

Choix de deuxième tour (39e au total) des Coyotes de Phoenix en 2013, Dauphin montre une fiche de trois buts et une aide en 35 matchs en carrière dans la LNH avec les Coyotes entre 2015 et 2019.