Hockey

Harmonisation du hockey scolaire

La ministre Charest s’impatiente

La date butoir fixée au 31 mai est passée depuis longtemps. Et la ministre déléguée aux sports Isabelle Charest commence à taper du pied. La volonté du gouvernement à harmoniser l’offre en matière de hockey scolaire stagne, les négociations entre le RSEQ et la LHPS ne progressent pas, et les délais avant le début de la saison d’automne raccourcissent chaque jour. Une rencontre réunissant la LHPS, le RSEQ, Hockey Québec et la sous-ministre adjointe au loisir et au sport Dominique Breton est d’ailleurs prévue jeudi, pour faire avancer les choses.