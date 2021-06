Le Canadien de Montréal pourra finalement accueillir 1000 personnes de plus pour ses matchs à domicile contre les Golden Knights de Las Vegas. Québec a choisi mardi de revoir à la hausse le nombre de personnes pouvant assister aux spectacles et évènements sportifs, incluant les matchs de hockey.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« À la suite d’une recommandation favorable de la Santé publique, les spectacles et évènements sportifs pourront sous peu accueillir jusqu’à 3500 personnes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Cet assouplissement, possible en raison de l’évolution de la situation épidémiologique, entrera en vigueur dès le 17 juin à 0 h 01 », a indiqué le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans un communiqué mardi soir.

Québec précise par ailleurs que « cet assouplissement s’appliquera également aux cinéparcs situés en palier vert ainsi qu’aux festivals et grands évènements qui seront autorisés à l’extérieur à compter du 25 juin ».

Le premier ministre François Legault a expliqué la décision du gouvernement mardi soir, alors qu’il était interviewé par les anciens joueurs de la LNH Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre pour le balado « La Poche Bleue »

« Je sais que ce n’est pas autant que ce qu’on aurait souhaité, j’aurais aimé en avoir 10 000 ou 12 000 », a indiqué le premier ministre avant d’ajouter que « dans la balance des inconvénients, il faut faire passer la santé des Québécois en premier ».

François Legault a également mentionné qu’il avait eu « des discussions un peu corsées avec la Santé publique dans les derniers jours », mais « le taux de Québécois qui ont eu les deux doses est trop faible pour rassurer la Santé publique », a ajouté François Legault.

« C’est une bonne nouvelle pour le milieu culturel et pour les fans du CH », a quant à lui réagi le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur Twitter, en faisant aussi référence à la stabilité de la transmission au Québec. Plus tôt mardi, le ministre avait rappelé que les cas de COVID-19 étaient en baisse dans la province depuis que les restrictions avaient déjà été assouplies, à la fin mai, pour permettre à 2500 personnes d’assister à des évènements dans de grandes salles.

À l’exception des cinéparcs, l’auditoire devra toutefois « être subdivisé en sections indépendantes ayant chacune une limite maximale de 250 personnes, indique le MSSS dans son communiqué.

« Chacune de ces sections devra avoir des points d’entrée, de sortie et des installations sanitaires indépendants, de même que des espaces de restauration distincts, si cela s’applique. Les règles de distanciation en vigueur devront être appliquées », avance également le gouvernement.

Dimanche, le premier ministre François Legault avait expliqué qu’il s’appuyait sur le directeur de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, pour évaluer s’il était possible de permettre plus de spectateurs quand le CH va recevoir les Knights, vendredi et dimanche prochain, ainsi que le 24 juin si la série se rend à un sixième match. Le Tricolore avait lui-même directement formulé une demande à la Santé publique en ce sens.

« Est-ce qu’on peut augmenter [la limite autorisée] au Centre Bell, afin de ne pas être désavantagé par rapport à Vegas ? » avait laissé entendre M. Legault, lorsque questionné à ce sujet.

Plus tôt cette semaine, lundi, les Golden Knights de Vegas ont pris les devants 1-0 dans la série en l’emportant 4-1, au Nevada. Le premier match au Centre Bell aura lieu vendredi à 20 h. Entre-temps, le match numéro 2 de la série doit avoir lieu mercredi soir, à Vegas.

Avec La Presse Canadienne